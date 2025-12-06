Архангельская прокуратура победила карельскую

Состоялся XII турнир по волейболу, посвященный памяти прокурора Пряжинского района Гумбарова Алексея Матвеевича, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие объединило волейболистов из разных регионов нашей страны: Республики Карелия, Новгородской и Архангельской областей. Участвовала в турнире и команда волейболистов правительства Карелии.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков торжественно открыл спортивный турнир. Поддержать спортсменов пришли коллеги, члены семей и друзья. Участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и командный дух.

В результате напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:

Первое место – команда прокуратуры Архангельской области.

Второе место – команда прокуратуры Республики Карелия.

Третье место – команда прокуратуры Новгородской области.

Команда правительства Карелии стала абсолютным чемпионом турнира. Победителям и участникам турнира вручили памятные призы и подарки.