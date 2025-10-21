Жительница Кеми заплатит 3 тысячи за общение с полицией

В Кеми местная жительница пришла в управляющую компанию и громко ругалась, а требования полицейского проигнорировала. За это Кемский городской суд назначил ей административный штраф, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушительнице 59 лет. Она пришла в управляющую компанию, выражалась грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, размахивала руками в его сторону, хваталась за форменное обмундирование. Женщина проигнорировала полицейского на просьбы покинуть помещение.

В суде нарушительница частично признала вину. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Женщина должна заплатить административный штраф в размере 3 тысяч рублей.