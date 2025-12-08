Центр «Попечение» в Петрозаводске собирает подарки для бедных семей

Центр «Попечение» уже по традиции объявил рождественские акции: «Подари тепло» и «Рождество в каждый дом». Это акции по сбору подарков для одиноких пожилых людей, подопечных пансионатов, а также для постояльцев паллиативного центра.

Акции уже стартовали, но пока, к сожалению, не получили широкого отклика. И волонтеры центра обращаются к жителям Карелии за помощью.

Для пенсионеров в подарок можно положить: чай, конфеты, теплые носки или тапочки, полотенце, календарь, какой-то новогодний атрибут. Но самое желанное и милое в таком рождественском подарке – это детские открытки.

«Мы очень надеемся, что школы и детские сады откликнутся на нашу просьбу и подготовят открытки с письмами и пожеланиями для людей, которых никто больше не поздравит с праздниками, у которых нет близких»,

- рассказала Галина Пелевина.

Для детей от 0 до 17 лет можно купить игрушки, книжки, сладости, развивающие игры, детскую косметику, а также сертификаты на маркетплейсы, что очень любят и оценят подростки.

В ближайшее время в паблике центра «Попечение» будет дан старт еще двум акциям: сбор мандаринов и сладостей для рождественского обеда для бездомных людей, а также для тех, кто находится в колонии или в СИЗО.

Сбор подарков проходит в центре «Попечение» на улице Вольной, 1 ежедневно с 10.00 до 13.00. Это приходской дом напротив Екатерининской церкви. Также подарки акции «Подари тепло» можно оставить в магазине «Букинист» на улице Шотмана, 3.