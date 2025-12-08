Жители Петрозаводска выступили против многоэтажной застройки 

Текст, фото: Елена Малишевская

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратились жильцы домов по улице Ломоносова. Они обеспокоены планами по строительству многоэтажки, которая встанет рядом с их домами и в санитарно-защитной зоне АЗС-21 на Кукковке. По закону строительство жилых домов в санитарно-защитной зоне заправочных станций запрещено.

Согласно проекту планировки и межевания территории от июля 2024 г., на этом участке предусмотрено строительство магазина, но в настоящее время строительная организация (собственник земельного участка) пытается вывести его из санитарно-защитной зоны АЗС. Знакомая для нашего города история, не правда ли? По плану — малоэтажный магазин, по факту — многоэтажный дом.

«Конституцией нам гарантировано право на благоприятную окружающую среду. Сейчас у нас пытаются это право отобрать. А как потом будут продавать квартиры в новом доме? Люди реально могут стать обманутыми дольщиками...»,

- поделились с нами жильцы домов по улице Ломоносова.

Горожане считают, что размещение многоэтажного жилого дома рядом с АЗС-21 будет небезопасным как для будущих жильцов многоэтажки, так и для жильцов соседних домов. Многоэтажная новостройка станет барьером для движения воздушных масс и рассеивания вредных веществ АЗС-21, что негативно повлияет на экологическую обстановку в этом районе. Расстояние от заправочной станции до земельного участка по ул. Ломоносова, № 10 составляет 30 метров, их разделяет только автомобильная дорога.

«Рядом со стройкой — единственная в этом районе детская площадка. Что будет с ней?»,

- беспокоятся петрозаводчане и по этому поводу тоже.

Жители Кукковки приняли участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта Генерального плана Петрозаводска до 2046 года. Там, в частности, был вопрос о переводе двух земельных участков №№ 8 и 10 по улице Ломоносова из зоны многоэтажной жилой застройки в зону индивидуальной жилой застройки. Петрозаводчане выступили и объяснили, что по адресу ул. Ломоносова, 8 расположен частный жилой дом довоенной постройки, а в зоне ИЖС предусмотрено строительство магазина, при этом исчезнет угроза строительства многоэтажного жилого дома. Горожане их поддержали и проголосовали за перевод из одной зоны в другую.

«На каких-то пару дней мы выдохнули. Но не тут-то было...»

- рассказали жители Кукковки.

На заседании межведомственной комиссии по работе над Генпланом Петрозаводска было принято другое решение, вопреки мнению участников публичных слушаний: члены комиссии посчитали нецелесообразным перевод зоны многоэтажной застройки в зону ИЖС. То есть строительной компании, собирающейся строить там многоэтажный дом, дан «зеленый свет».

«Организатор публичных слушаний считает нецелесообразным учет внесенного предложения, так как размещение объектов индивидуального жилищного строительства в квартале застройки многоэтажными домами приведет к изменению назначения территории и архитектурно-градостроительного облика города»,

- говорится в документе, принятом комиссией по работе над Генпланом Петрозаводска.

Для того чтобы уменьшить санитарно-защитную зону АЗС (если всё делать по закону), нужно подать заявление в Роспотребнадзор, но к нему приложить экспертное заключение. А вот чтобы получить такое заключение, надо сначала найти сертифицированного исполнителя, который проведет ряд экспертиз, включающий многократные пробы воздуха.

Все ли эти процедуры прошла строительная организация, намеревающаяся строить очередную многоэтажку на Кукковке? Видимо, теперь это выяснится в суде.

Жильцы домов по улице Ломоносова сейчас консультируются с юристами и намерены дальше бороться за свои права.