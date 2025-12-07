Жители Каскесручья против карьера возле деревни

Текст, фото: Антонина Кябелева

1 декабря 2025 года в селе Рыбрека Прионежского района состоялись общественные слушания, связанные с предоставлением земельных участков под карьеры. Гражданам было предложено высказаться по двум вопросам: о предоставлении ООО «Другорецкое» лесного участка площадью 2,6 гектара около деревни Другая Река и о предоставлении ООО «РМ-2013» лесного участка площадью 15,6 гектара возле деревни Каскесручей.

Судя по документам, большинство присутствующих на мероприятии граждан высказались за предоставление лесных участков под разработку карьеров. Однако сами граждане утверждают, что общественные слушания прошли с грубыми нарушениями законодательства. Особенно возмущены жители Каскесручья, которые выступают против появления в непосредственной близости от деревни карьера по добыче строительного камня. В адрес главы Рыборецкого сельского поселения, руководителя администрации Прионежского района и министра природных ресурсов и экологии были направлены обращения, под которыми подписалось 86 человек.

Мне удалось поговорить с одной из участниц публичных слушаний Ириной Фирсовой. По ее словам, граница участка, который предполагается отдать под карьер, расположена примерно в 300-500 метрах от ее дома в Каскесручье.

Фирсова сказала, что жители деревни в ужасе от перспективы разработки нового карьера, который, считают граждане, сделает их жизнь невыносимой. Как она объяснила, участок, который планируется выделить для ООО «Другорецкое», расположен между двух действующих карьеров и на ситуацию в деревне Другая Река принципиально не повлияет. Другое дело Каскесручей, где в непосредственной близости от жилых домов хотят предоставить под добычу строительного камня огромную территорию в 15,6 гектара.

О проведении слушаний Фирсова узнала случайно и поспешила в Рыбреку:

«Я немного опоздала. Народу было уже много. Захожу в здание администрации и вижу братьев мужа моей сестры. Я удивилась и спросила, что они здесь делают. Они объяснили, что им на работе сказали приехать, иначе премии не дадут. А парни из Ленинградской области из деревни Гирмека. Там работы нет, вот они в Карелии на карьере и работают. В общем, парней пригнали. Потом встречаю мужа моей подруги из Шелтозера. Он тоже работает на карьере».

Ирина Фирсова рассказала, что она не видела, чтобы проверяли документы граждан для выяснения того, имеют ли они право голоса. У нее документов тоже никто не спросил. Согласно регламенту, голосовать могли только граждане, постоянно проживающие на территории Рыборецкого вепского сельского поселения или имеющие на данной территории в собственности земельные участки или дома. Другими словами, граждане из Гирмеки и Шелтозера не имели право голосовать.

Фирсова сомневается и в корректности подсчета голосов. По ее словам, люди стояли и в кабинете, где проводились слушания, и в коридоре. Голосование проходило путем поднятия рук. Сначала считали поднятые руки в кабинете, а потом выходили в коридор. Естественно, у участников слушаний не было возможности понять, кто, вообще, голосовал, имел ли он на это право, и насколько верно были подсчитаны поднятые руки.

Ирина Фирсова сказала, что представители компаний сообщили на публичных слушаниях, что уже имеют лицензии на разработку карьеров. По ее словам, жители Каскесручья даже не подозревали, что в непосредственной близости с деревней планируется создание карьера. Она напомнила, что в деревне, расположенной на крутом берегу Онежского озера, уже давно осыпаются песчаные породы, а обрыв все ближе продвигается к жилым домам. Люди уверены, что происходит это из-за взрывов на карьерах. Местные жители рассказали, что еще до проведения общественных слушаний началась вырубка деревьев возле Каскесручья.

В коллективном обращении к Главе администрации Прионежского района, которое подписали больше восьмидесяти человек, сказано, что деятельность карьера возле Каскесручья с традиционными для этого бизнеса взрывными работами создаст опасную вибрацию для жилых домов, приведет к пылевому загрязнению и шуму, негативно повлияет на экологическое состояние Онежского озера, и без того испытывающего негативное воздействие со стороны соседних карьеров.

Подписавшие коллективное обращение настаивают, что общественные слушания были проведены с грубыми нарушениями законодательства, требуют их отменить и провести повторные публичные слушания.

Новый проект по разработке карьера возле деревни жители Каскесручья расценили как «прямое продолжение политики игнорирования воли коренного населения, для которого эта земля является не ресурсом, а домом, историей и основой жизни».