Телеведущая из Петрозаводска завела домашнего королевского питона

Петрозаводчанка завела домашнего королевского питона. В контактном зоопарке Натальи Кузьминой теперь собака породы ретривер по кличке Марли, кот мейн-кун по кличке Айкос, пару десятков мышей и питон, которого назвали Азурой. Сразу ответим на главный вопрос: этот королевский питон не опасный, не ядовитый, и он разрешен к содержанию в домашних условиях.

Это была давняя мечта нашей коллеги - тележурналиста, а в этом году все совпало, и заводчица из Петербурга привезла Азуру Наталье в Петрозаводск. Вместе с хозяйкой пока маленькой змеи счастлив и ее 10-летний сын Максим. Кажется, он знает про питонов больше, чем мы про новости. Вместе с Азурой он делает даже уроки.

Но в семье любителей животных возникла одна проблема: питон питается мышками, для него их специально завели, но скормить живых пушистиков не смогли. Их теперь очень много. И Наталья раздает их бесплатно в добрые руки.

Смотрите наш сюжет и вы узнаете, как кормят питона, как он живет в семье, можно ли брать его на руки и кусает ли он своих хозяев.