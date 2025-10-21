В Кондопожском районе пропал мужчина

19 октября Александр Никитин на моторной лодке ушел на рыбалку и исчез. О пропаже человека написали в паблике поискового отряда "ЛизаАлерт".

Мужчине 66 лет. Рост 152 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в серо-оранжевую куртку, серо-зеленый полукомбинезон, сапоги и коричневую с белым шапку.

Если кто-то обладает информацией о пропавшем, ее просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52.