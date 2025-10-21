21 октября 2025, 17:12
В Кондопожском районе пропал мужчина
В Кондопоге мужчина вышел на лодке в озеро и исчез
Фото: паблик поискового отряда "ЛизаАлерт"
19 октября Александр Никитин на моторной лодке ушел на рыбалку и исчез. О пропаже человека написали в паблике поискового отряда "ЛизаАлерт".
Мужчине 66 лет. Рост 152 сантиметра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в серо-оранжевую куртку, серо-зеленый полукомбинезон, сапоги и коричневую с белым шапку.
Если кто-то обладает информацией о пропавшем, ее просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52.