Горбачев намерен отстоять в суде строительство турбазы в сосновом бору

Текст, фото: Антонина Кябелева

29 сентября в Верховном суде РК началось рассмотрение апелляционной жалобы предпринимателя Вячеслава Горбачева на решение Прионежского районного суда, которое касалось судьбы соснового бора, расположенного на берегу Онежского озера около села Шелтозеро.

В мае 2025 года Карельская межрайонная природоохранная прокуратура и Департамент лесного хозяйства по СЗФО доказали в Прионежском районном суде, что земельный участок, который приобрел Вячеслав Горбачев, а затем разделил его на более мелкие и передал их родственникам, был незаконно выставлен на продажу, так как практически на 90 процентов расположен на землях лесного фонда. Районный суд признал право собственности на спорные земельные участки отсутствующими, а договоры аренды и купли-продажи недействительными.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы у судей Верховного суда Карелии возникло немало вопросов к прокуратуре и департаменту лесного хозяйства. В результате заседание было отложено, а у Горбачевых появилась надежда вернуть право на строительство туристического объекта в месте традиционного отдыха шелтозерцев.

Скандал по поводу строительства базы отдыха в сосновом бору на берегу Онего вспыхнул в Шелтозере весной 2024 года. Именно тогда жители старинного вепского села узнали, что на живописном берегу озера в сосновом бору должны появиться несколько десятков домиков. Граждане объединились в инициативную группу, стали обращаться в самые различные органы власти с просьбой проверить законность появления турбазы на земельном участке, частично находящимся в водоохранной зоне.

После проведения проверок в природоохранной прокуратуре пришли к выводу, что участок площадью 6,2 гектара был незаконно выставлен на продажу, так как он захватывает земли лесного фонда, находящегося в государственной собственности.

Начался долгий судебный процесс, который природоохранная прокуратура выиграла.

В Верховном суде РК Вячеслав Горбачев повторил свои аргументы, которые не раз уже звучали в районном суде. Он приобрел участок на торгах в 2012 году под строительство турбазы и настаивал на том, что прокуратура пропустила сроки исковой давности. Ответчик говорил о своей добропорядочности, дескать, то, что на участке находится сосновый бор, еще не доказывает его принадлежность к лесному фонду.

В 2013 году участок был включен в территорию традиционного природопользования, что не позволяло развернуть на нем строительство туристического объекта. В 2020 году Горбачев оспорил Генплан и ПЗЗ Шелтозерского сельского поселения. Именно благодаря решению Верховного суда РК, участок был исключен из территории традиционного природопользования. В 2024 году сыновья Вячеслава Горбачева получили солидную финансовую поддержку из карельского Минэка для реализации двух туристических проектов на шелтозерском берегу. Но к тому моменту в ситуацию вмешалась природоохранная прокуратура, и проекты реализовать не удалось. Во всяком случае, пока. Горбачев надеется, что если Верховный суд Карелии встанет на его сторону, то он с сыновьями осуществит свой туристический замысел.

Старший помощник карельского природоохранного прокурора Мария Чуракова и представитель Департамента лесного хозяйства по СЗФО настаивали, что земельный участок никогда не выбывал из государственной собственности, так как относится к землям лесного фонда. По словам Чураковой, нет никаких документов, подтверждающих законность исключения участка из земель лесфонда. До недавних пор сотрудники лесничества патрулировали эту территорию, убежденные, что это земли лесфонда. Представитель Департамента лесного хозяйства по СЗФО настаивала, что участок «все время был лесфондом».

Суд обратил внимание на странное противоречие. Рослесхоз в лице департамента лесного хозяйства настаивает, что земельный участок относится к землям лесфонда. Тогда как в Минприроды РК, которому делегирована часть «лесных» полномочий, считают, что участок в настоящий момент расположен на землях поселения, так как он попал под лесную амнистию. Правда, письмо об исключении приобретенного Горбачевым участка из земель лесфонда Минприроды направило в Прионежское лесничество только в 2024 году. Когда скандал был уже в полном разгаре. Представитель департамента лесного хозяйства сказала, что Минприроды исключило участок из земель лесного фонда «по формальным признакам», не проводя соответствующей проверки.

Верховный суд Карелии принял решение отложить заседание до 13 октября, чтобы запросить информацию, на основании каких документов был сформирован участок, который на протяжении стольких лет вызывает судебные споры.

Ответ на этот вопрос, действительно, представляет огромный интерес. Ведь кто-то же взял на себя ответственность вырезать участок из лесфона. Не сам же он отделился от государства. Вот только сомнительно, что на сегодня можно отыскать подобные свидетельства. В ситуации, когда виноватых не найти, а участок был выставлен на торги представителями власти, сложно предсказать, какое решение примет Верховный суд РК. В общем, для Горбачевых еще не все потеряно, а защитникам соснового бора рано «расслабляться».