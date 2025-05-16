Суд вынес решение по делу о застройке берега в Шелтозере

Текст, фото: Антонина Кябелева

16 мая в Прионежском районном суде завершилось рассмотрение спора между Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой, Департаментом лесного хозяйства по СЗФО и семьей Горбачевых, получивших в собственность большой участок земли с сосновым бором на берегу Онежского озера.

Причиной для подачи иска в суд стало возмущение жителей старинного вепсского села Шелтозера, узнавших, что в сосновом бору - месте традиционного отдыха сельчан - Вячеслав Горбачев с сыновьями планируют построить туристическую базу, и даже получил солидную финансовую поддержку от карельского Минэка.

Рассмотрение иска началось еще в августе 2024 года. Ему предшествовала попытка Горбачева «заткнуть рот» сельским активистам, которые активно выступали против застройки одного из самых живописных уголков Карелии. Горбачев обратился в Арбитражный суд РК с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к жительнице Шелтозера Екатерине Раевской, но дело проиграл.

Главные «баталии» развернулись в Прионежском районном суде.

В 2012 года Вячеслав Горбачев приобрел земельный участок площадью 6,2 гектара с кадастровым номером 10:22:0020104:110. Именно этот участок, расположенный рядом с редким по красоте песчаным пляжем, оказалась в центре судебного спора.

Позднее Горбачев разделил участок на более мелкие, отдал их в аренду сыновьям, а затем перепродал родственникам. Здесь планировалось построить базу отдыха, чему активно сопротивлялись жители вепсского села, опасаясь вырубки соснового бора.

Помощник природоохранного прокурора Дарья Миронова настаивает, что земельный участок был незаконно выставлен на продажу, так как практически на 90 процентов он относится к землям лесного фонда, являющихся государственной собственностью. Истец просил суд признать право собственности на землю отсутствующим, признать ничтожными сделки по последующей передаче более мелких участков в аренду, а затем их продажу родственникам Вячеслава Горбачева.

В Рослесинфорге — подведомственной организации Рослесхоза подтвердили, что выкупленный Горбачевым земельный участок в значительной его части находится на землях лесфонда. Дарья Миронова обратила внимание, что, когда Роскадастр ставил земельный участок на государственный учет, в ведомстве не было доказательств отнесения его к землям поселений. Во всякий случае в суд таких доказательств представить не смогли. А проверять сведения, полученные для постановки земель на учет, Роскадастр был не обязан.

Интересно, что Минприроды РК только в 2024 году направило в Прионежское лесничество письмо об исключении приобретенного Горбачевым участка из земель лесфонда. Это обстоятельство имеет важное значение в вопросе о пропуске сроков исковой давности, на чем особенно настаивали ответчики. Если взять за точку отчета 2024 год, то получается, что к прокуратуре никаких претензий быть не может. Если же отчитывать срок исковой давности с 2012 года, когда Горбачев приобрел участок, то ситуация становится намного сложнее.

Представитель Прионежского лесничества рассказала, что до 2024 года спорный участок, согласно лесоустроительных документов, находился на землях лесного фонда, сотрудники лесничества его патрулировали, следили за сохранностью деревьев. Конечно, если бы на этом участке было бы срублено хоть одно дерево, то, подтвердила представитель лесничества, вопрос о собственности возник бы мгновенно. Но, так как лесоустроительные материалы не менялись, никакой деятельности на участке не велось, то в лесничестве были уверены, что эта территория лесфонда.

Представитель интересов ответчиков настаивал на том, что, участвуя в официальных торгах, Вячеслав Горбачев не нарушал законодательства, и к нему не может быть никаких претензий. Говоря о планах своего доверителя построить базу отдыха на берегу Онежского озера, он использовал традиционный набор «штампов» о необходимости развития туризма, народных промыслов, услуг общественного питания, самодеятельности, о перспективах создания новых рабочих мест и даже возникновения у граждан «уверенности в завтрашнем дне».

Не удержался выступающий и против «камешка в огород» Раевской и ее сторонников, которые, по его мнению, раздували скандал, не заботясь об объективности, и на этом банально «хайпанули». Природоохранный прокурор, по его оценке, направляя иск в суд, руководствовался «социально-политическими резонами».

Представитель Горбачева настаивал на том, что участок до продажи долгое время сдавался в аренду, он был поставлен на кадастровый учет, затем выставлен на продажу на открытых торгах, а значит вопросы следует задавать к кому угодно, только не к покупателю, тем более спустя 12 лет. Он напомнил, что в 2012 году в Шелтозере прошли публичные слушания по вопросу предоставления земли на берегу озера под строительство турбазы, то есть местные жители были прекрасно осведомлены о планах по использованию этой территории. То, что из 84 участников слушаний 83 человека проголосовали против, выступающий не упомянул. Принципиальная позиция ответчиков заключалась в том, что прокуратура пропустила сроки исковой давности.

Вячеслав Горабчев согласен вернуть только другой небольшой участок, который тоже «залез» на земли лесфонда и по которому проходит дорога, ведущая к озеру.

Ответчик настаивает, что он является добросовестным приобретателем. Дарья Миронова, напротив, считает, что Горбачев не проявил должной осмотрительности при покупке заросшего соснами участка, так как не удостоверился в том, что он не относится к землям лесфонда.

В прениях сторон представитель Департамента лесного хозяйства по СЗФО сказала, что леса на спорном земельном участке «всегда относились к лесному фонду». Это, отметила она, подтверждается материалами лесоустройства. По ее оценке, нельзя признать добросовестным поведение лиц, совершивших сделки со спорной территорией. Она считает, что земельный участок необходимо вернуть в государственную собственность.

Вячеслав Горбачев настаивал, что приобретение им земельного участка на берегу Онежского озера абсолютно законно. Он не скрывал, что намерен в перспективе построить здесь туристический объект. Горбачев убежден, что большинство жителей Шелтозера, увидев результат, «поддержали бы эту идею».

Откровенно говоря, перед судьей Ларисой Овсовой стояла непростая задача при принятии решения по этому судебному спору. С одной стороны, документы указывают на то, что земля лесфонда была приватизирована при весьма сомнительных обстоятельствах. С другой, это произошло 12 лет назад на открытых торгах, которые организовала администрация Прионежского района.

В результате Лариса Овсова полностью удовлетворила иск Карельского межрайонного природоохранного прокуратура, признала право собственности на спорные земельные участки отсутствующими, а договоры аренды и купли-продажи недействительными. Сведения о спорных земельных участках должны быть исключены из ЕГРН. Лесную территорию необходимо вернуть в Прионежское центральное лесничество.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде РК, и Горбачев этим правом обязательно воспользуется.

Если решение суда вступит в законную силу, то за будущее роскошного соснового бора жителям Шелтозера можно будет больше не волноваться. Именно в этом случае, я уверена, граждане действительно почувствуют «уверенность в завтрашнем дне».