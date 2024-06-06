Владелец участка под турбазу в Шелтозере проиграл суд

Текст: Елена Малишевская

Арбитражный суд Карелии не удовлетворил иск Вячеслава Горбачева к жительнице села Шелтозеро Екатерине Раевской. Предприниматель заявил, что Раевская своими постами в соцсети наносит вред его деловой репутации и, в конечном счете, именно из-за нее он не может начать строительство базы отдыха. Судья Виктория Лайтинен посчитала доводы Горбачева неубедительными.

Напомним, жители Шелтозера выступают категорически против строительства туристической базы на территории села. Судя по фотографиям, которые во время майской встречи с населением демонстрировал юрист Горбачева Андрей Тумаков, проект масштабный: в планах построить 54 двухместных домика, бани, рекреационные зоны и многое другое. Местные жители переживают, что будет массово вырублен сосновый бор, нанесен урон берегу, воде, да и в целом – такое количество туристов в селе будет нарушать спокойный деревенский уклад.

Какими конкретно словами Раевская нанесла вред Горбачеву – суд не увидел. Хотя сам предприниматель на заседании долго и эмоционально рассказывал, как сильно он пострадал.

«Все эти посты наводят тень на плетень. В контексте они подразумевают, что человек залез туда, куда не надо. Создается такая аура, ажиотаж. И этот ажиотаж разносится по сети Интернет. Люди видят – лес хотят вырубить, пляж перекрыть, это очень плохо. Эти посты подогревают настроение людей»,

- подчеркнул Вячеслав Горбачев.

На судебном заседании Горбачев заявил, что он законопослушный гражданин – купил участок на аукционе, все свои действия согласовал с государственными органами. А потом столкнулся с сопротивлением местного населения, с которым не может найти общего языка.

«У нас новгородские вече вроде бы в стране уже не действуют. Горстка людей не вправе ставить под сомнение многомиллионные инвестиции. И если суд сейчас не прекратит все это, то это их еще больше окрылит, местные жители, оппозиционные депутаты решат, что теперь они могут любой проект блокировать»,

- заметил Горбачев.

Мало кто в нашей стране читает главный закон – Конституцию. А зря. В ней, в частности, говорится:

«Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Та же Конституция гарантирует жителям страны право на безопасное проживание в стране – на чистый воздух, чистую воду и прочее. Поэтому совершенно логично, что жители Шелтозера защищают свои права.

А вот бизнесмены удивляют: ведь сколько уже примеров в Карелии, когда противостояние заканчивалось в пользу местного населения, и никто не учится на ошибках других. Все помнят, как жители небольшой деревни в Кондопожском районе отстояли Сунский бор. Наш портал подробно рассказывал о том, как маленький поселок Плотина не дал форелеводам открыть хозяйство на своем озере – единственном источнике питьевой воды. Сейчас идут судебные разбирательства между предпринимателями и населением деревни Киндасово: одни хотят развивать свой бизнес, а другие устали быть живыми экспонатами в туристическом проекте.

Бизнесмены в республике совершают одни и те же ошибки: они «заходят на территорию», не прилагая никаких усилий, чтобы местное население не волновалось. Тот же Горбачев приехал на встречу с жителями Шелтозера только 2 мая, а реализацию проекта, на который, по его словам, он получил федеральные деньги, он должен завершить до конца 2024 года. Мне кажется, что если бы предприниматель заранее начал встречаться с людьми, рассказывать о плюсах своего проекта, о выгоде для самого села, заручился бы поддержкой «лидеров мнений», скандала такого масштаба могло бы и не быть.

Сейчас Горбачев заявляет, что техника стоит из-за постов в сети и журналистских статей, в том числе, нашего издания.

«Подрядчики не хотят, чтобы люди бросались под колеса техники, поэтому и не начинают работу»,

- рассказал предприниматель.

У адвоката Раевской Ольги Тужиковой на этот счет другое мнение.

«Я же лично считаю, что В. Горбачев не может реализовать свои инвестиционные проекты вовсе не из-за общественного резонанса, а по своей вине и из-за ошибок Минэкономразвития РК, которое «недоглядело» существующие у его земельного участка ограничения на ведение хозяйственной деятельности и допустило его заявки до участия в конкурсе»,

- написала Тужикова на своей странице в соцсети.

По информации депутата Петросовета Тужиковой, участок не имеет инфраструктуры, необходимой для круглогодичного и безопасного проживания туристов: нет электричества, нет сетей водообеспечения и водоотведения, нет нормальных подъездных путей, нет благоустроенных общественных пространств, нет очистных сооружений. Устройство перечисленной инфраструктуры, как минимум, требует согласования с Управлением по охране объектов культурного наследия и с Федеральным агентством по рыболовству, что занимает определенное время, а положительный результат заведомо неизвестен. Кроме того, строительство капитальных объектов в отсутствие градостроительного регламента незаконно.

Как пишет Ольга Тужикова, в ближайшее время Департамент лесного хозяйства может выйти с иском в суд о признании права собственности на земельный участок Горбачева отсутствующим, о снятии его с кадастрового учета и о возвращении территории в состав Гослесфонда. Появление такого судебного процесса возможно, поскольку продажа земельного участка в 2012 году была проведена администрацией Шелтозера, которая не имела права распоряжаться Гослесфондом, следовательно, сделка ничтожна с момента ее совершения.

В любом случае сроки реализации инвестиционного проекта уже сорваны, условия соглашения о предоставлении субсидии уже нарушены. Мы будем следить за развитием событий. // Фото: Максим Нечаев.