21 октября 2025, 17:30
Водителям напомнили о нововведениях в движении в Петрозаводске

Петрозаводчане узнали об изменениях в схеме движения на проспекте Александра Невского
С 18 октября на проспекте Александра Невского на пересечении с улицей Маршала Мерецкова по направлению к Комсомольскому проспекту изменилось движенис с полос. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска. 

После открытия Лобановского моста с крайней левой полосы на пересечении проспекта Александра Невского с улицей Маршала Мерецкова можно двигаться налево. Со средней полосы водители могут ехать прямо, с крайней правой – направо.

Также в посте напомнили: при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Этот момент регулируется п. 13.5 ПДД РФ. 

