В понедельник Карелию продолжит засыпать снегом

В понедельник, 8 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днём 0...-2°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно, ночью на севере с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днём на большей части умеренный, местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -6...-11°С, местами до -1°С, днём 0...-5°С.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале и Суоярви ночью и днём будет -1°С. В Кеми ночью и днём термометры покажут -4°С. В Кондопоге температура ночью -1°С, днём 0°С. В Медвежьегорске ночью и днём будет -2°С. В Олонце ночью температура воздуха составит -1°С, днём 0°С. В Пудоже и Сегеже ночью и днём на термометрах будет -3°С. В Сортавале ночью и днём +1°С. В Суоярви температура ночью -1°С, днём +1°С.