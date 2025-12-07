Мошенники придумали новую схему обмана

С потенциальной жертвой связываются якобы IT-специалисты оператора связи и предлагают пройти курсы. Затем аферисты выманивают код из телефонного сообщения для регистрации на платформе, после чего заявляют о «взломе» аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Спустя некоторое время с жертвой выходит на связь «сотрудник» банка и говорит об угрозе хищения денег. Еще через несколько минут с человеком связывается по видеосвязи псевдосотрудник спецслужб и обвиняет его в финансировании запрещенных организаций, угрожая уголовной ответственностью.

В панике жертва следует инструкциям аферистов и переводит деньги на виртуальную карту в мобильном приложении, а из офиса банка переводит деньги на указанный мошенниками счет. После перевода преступники сообщают, что деньги поступили и будут проходить «проверку на предмет легальности купюр».

