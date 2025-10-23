Россияне переедают и недоедают одновременно

Россияне употребляют больше соли и сахара, чем рекомендуют врачи. Одновременно с этим они недоедают фрукты и рыбу, делится "Lenta.ru".

Потребление соли в среднем превышает норму в 2,5 раза больше. Количество употребляемого сахара еще больше: выше рекомендуемой дозы в четыре раза.

Также переедают россияне и мясо, но немногим больше. Рыбу же, наоборот, едят меньше. Кроме этого, граждане не едят достаточное количество фруктов и овощей.