В Карелии проходит акция «Плечом к плечу: помощь штурмовикам» по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО, которые выполняют воинский долг на Волчанском направлении в Харьковской области.

К участию в акции могут присоединиться все желающие до 1 ноября. Собранные посылки для военнослужащих передадут для отправки в пункт сбора в Петрозаводске. В столице Карелии сбор проходит по адресу ул. Лизы Чайкиной, 5 в будни с 9:00 до 17:00.

Активистки «Женского движения Единой России» и волонтерский центр партии поддерживают акцию. О этом рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России» Лариса Подсадник.

Конечно, «Женское движение Единой России» в Карелии не могло не присоединиться к участию в акции наших друзей и партнеров. Мы, женщины, понимаем: сегодня мужчины встали на защиту того, что дорого каждой из нас, — на защиту нашей страны, будущего наших детей. В этом высшее мужество и высшее проявление отцовского долга и любви»,

— сказала Лариса Подсадник.

Как сообщили в Союзе женщин, есть потребность в рыболовных и маскировочных сетях любых размеров, строительном инвентаре, нижнем белье, гигиенических принадлежностях, новой металлической посуде, спальных мешках, постельном белье и одеялах. Принимаются также расходные медицинские материалы и медикаменты, протеиновые батончики.

Список пунктов сбора помощи в районах и округах Карелии:

Подробно со списком можно ознакомиться в группе реготделения Союза женщин или по телефону 8 (900) 458-88-02.