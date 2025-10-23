ПетрГУ вошел в рейтинг мировых университетов

ПетрГУ занял 1501 место в общем рейтинге мировых университетов Times Higher Education 2026. Среди вузов России учебное заведение заняло 23–80-е место. Об этом сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Университеты оценивали по 17 критериям. Среди них качество преподавания, исследовательской среды. Также вузы оценили по международным перспективам, промышленности. Эксперты смотрели и на качество исследований в университетах.

Всего в рейтинг вошло 2191 ведущих университетов из 115 стран. Россию представили 80 вузов.