23 октября 2025, 17:20
Общество

Жителей одного из районов Карелии призвали не пугаться громких звуков

В Кондопожском районе в пятницу будет громко
Взрыв на карьере
Фото: freepik

На территории Кондопожского района в пятницу 24 октября на карьере месторождения "Суна" пройдут взрывные работы. Об этом предупредила администрация района. 

Работы пройдут с 9.00 ч. до 20.00 ч. Перед этим будет слышна сирена и видны сигнальные ракеты. 

Людей просят сохранять спокойствие. Также в администрации отметили, что во время работ нельзя находиться в опасной зоне (500 м). 

