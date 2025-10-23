Жителей одного из районов Карелии призвали не пугаться громких звуков

На территории Кондопожского района в пятницу 24 октября на карьере месторождения "Суна" пройдут взрывные работы. Об этом предупредила администрация района.

Работы пройдут с 9.00 ч. до 20.00 ч. Перед этим будет слышна сирена и видны сигнальные ракеты.

Людей просят сохранять спокойствие. Также в администрации отметили, что во время работ нельзя находиться в опасной зоне (500 м).