В Общественной палате Карелии обсуждают ограничение продажи алкоголя

Общественная палата России в этом году отметила 20-летие. Карельский общественный орган власти моложе - ему 15. О том, как работает Общественная палата в республике, мы спросили у ее председателя - Василия Катарова, а также у члена ОП Карелии Андрея Раева.

Вектор проблем, которые обсуждаются на комитетах Общественной палаты, диктует время. Одним из острых вопросов, которые обсуждают сейчас общественники, это ограничение продажи алкоголя. Василий Катаров убежден, что Петрозаводск должен быть карельской столицей и Городом воинской славы, а не Петроалко.

Также в Общественной палате республики на ближайших встречах будут говорить о льготных лекарствах. Для Карелии - это огромная проблема из-за нехватки финансирования. И общественники получают много жалоб по этим вопросам от жителей республики.

Василий Кузьмич Катаров также поделился информацией о том, что в администрации Петрозаводска созрела идея о создании городской Общественной палаты при Петросовете. Он уверен, что это хороший план. Городская палата сможет осуществлять контроль за работой мэрии и депутатов.

Участником проекта «От первого лица» стал и член Общественной палаты Карелии Андрей Раев. Напомним, он является главным редактором телеканала «Сампо ТВ 360» и председателем Союза журналистов Карелии. Его миссия как журналиста не только в том, чтобы освещать деятельность палаты, но и еще научить общественников работать со СМИ.

Андрей Раев является автором и организатором многих семинаров. Один из них как раз сейчас готовят, и он будет посвящен схемам мошенничества. К сожалению, несмотря на свою профессию, журналисты нередко сами попадаются на удочку мошенников.