23 октября 2025, 17:00
Россия

Всех беременных россиянок занесут в единую базу

В федеральный регистр включат данные об исходе беременности и состоянии здоровья новорожденных
беременная женщина
фото: freepik

С 1 марта 2026 года в России появится единый регистр, в котором будут данных о беременных россиянках и исходах беременности. Об этом объявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По информации «Фонтанки», в единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями включат сведения о всех беременных женщинах и исходах беременности.

Также в перечень войдут сведения о состоянии здоровья новорожденных.

