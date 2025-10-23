Всех беременных россиянок занесут в единую базу

С 1 марта 2026 года в России появится единый регистр, в котором будут данных о беременных россиянках и исходах беременности. Об этом объявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По информации «Фонтанки», в единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями включат сведения о всех беременных женщинах и исходах беременности.

Также в перечень войдут сведения о состоянии здоровья новорожденных.