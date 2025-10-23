23 октября 2025, 17:00
Всех беременных россиянок занесут в единую базу
В федеральный регистр включат данные об исходе беременности и состоянии здоровья новорожденных
С 1 марта 2026 года в России появится единый регистр, в котором будут данных о беременных россиянках и исходах беременности. Об этом объявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
По информации «Фонтанки», в единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями включат сведения о всех беременных женщинах и исходах беременности.
Также в перечень войдут сведения о состоянии здоровья новорожденных.