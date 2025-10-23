Петрозаводчанин жестоко относился к родителям и поплатился за это

В Петрозаводске 48-летний мужчина избивал своих родителей, зная, что они находятся в беспомощном положении. За это его наказали лишением свободы, сообщила пресс-служба Петрозаводского городского суда.

В период с июня по сентябрь 2024 года пьяный петрозаводчанин избивал 77-летнего отца. Он бил его руками по голове, а также причинял психологические страдания. Кроме этого, ранее петрозаводчанин избил 78-летнюю мать при помощи деревянной рейки.

Уголовные дела завели по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Петрозаводчанину назначили наказание в виде 3-х лет 7-ми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей, обследование в наркологическом диспансере.