Ночью в Карелии может подморозить, в пятницу днем обещают дождь

В пятницу в Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +3, +5, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже облачно, ночью с прояснениями. На большей части республики ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +3 +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью +3, днем +5;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +4, днем +5;

В Олонце, Пудоже ночью +3, днем +6;

В Сортавале ночью +5, днем +7;

В Суоярви ночью +3, днем +4.