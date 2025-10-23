Льготники три недели не могут получить важный препарат в аптеке

Карельские льготники пожаловались, что уже более трех недель не могут получить в аптеке Петрозаводска по рецепту важное лекарство. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

В аптеке взволнованным посетителям не смогли назвать примерные сроки поступления препарата «Утильбро». Между тем посетители узнали, что не были объявлены и закупки лекарства, так как на это нет средств.

Лекарство, в котором нуждаются страдающие хронической обструктивной болезнью легких, стоит около трех тысяч рублей. Не всем льготникам такой препарат по карману. Между тем аналогов этого препарата, как сказано в источнике, нет.

«Получить какое-либо лекарство от ХОБЛ бесплатно региональному льготнику вообще не возможно! Что же делать больным людям, не имеющим возможности месяцами за свой счет приобретать вышеуказанное лекарство стоимостью 3000 рублей за упаковку?! Быть всегда готовым при очередном приступе болезни задохнуться и умереть?! Это ли не реальная угроза жизни и здоровью граждан?!»

- спрашивают в сообществе.

Нуждающиеся в препарате люди потребовали принять меры и обеспечить лекарством региональных льготников.