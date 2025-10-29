От мусорной реформы остались уголовные дела и неприятный шлейф

Текст, фото: Антонина Кябелева

23 октября 2025 года в СМИ появились сообщения, что группа компаний «ЭкоЛайн» вышла из состава учредителей ООО «Карельского экологического оператора» (КЭО). Официальная версия ухода – убыточность проекта частно-государственного партнерства. По информации на конец октября 2025 года, единственным владельцем КЭО является АО «Корпорация развития РК».

Уход компании «ЭкоЛайн» для мусорной реформы в Карелии – событие из ряда вон выходящее. Самое время вспомнить предысторию ее прихода в республику, данные обещания, достигнутые договоренности и подумать о возможных последствиях. К тому же не вредно напомнить и о череде уголовных дел с громкими задержаниями, которые напрямую связаны с реализацией реформы по обращению с ТКО в Карелии.

Группа компаний «ЭкоЛайн» пришла в республику в конце декабря 2022 года. Технически вхождение произошло следующим образом. По данным ИА Basis.myseldon, ООО «Экологический менеджмент» стал владельцем 100% скандально известной компании «МЦЕ Инвест Рус», которая, в свою очередь, владела 51,06% Карельского экологического оператора. Должность директора ООО «МЦЕ Инвест Рус» занял Алексей Чувиков, который параллельно являлся замдиректора группы компаний «ЭкоЛайн». В свою очередь, компания «Экологический менеджмент» принадлежит ООО «Экологическое управление» (1%) и АО «Эколайн капитал» (99%). ООО «Экологическое управление» тоже фактически полноценная дочка АО «Эколайн капитал» (99%). А ООО «ЭкоЛайн» на 100% принадлежит ООО «Экологическое управление». Для обычного читателя, не готового разбираться в запутанных связях между компаниями, поясним, что все это и является частью группы компаний «ЭкоЛайн».

Если судить об устойчивости компаний по финансовой отчетности за 2024 год, то картина выглядит следующим образом: КЭО сработала с прибылью в 8,89 миллиона рублей, ООО «МЦЕ Инвест Рус» получило убытки 1,470 миллиона рублей, ООО «Экологический менеджмент» и АО «Эколайн капитал» прошлый год завершили с убытками соответственно в 72,88 и 6,71 миллиона рублей, а ООО «Экологические управление», напротив, по итогам прошлого года получило прибыль в 49,6 миллиона рублей. Причем ООО «МЦЕ Инвест Рус» по сравнению с 2023 годом сократило убытки больше, чем в два раза, АО «Эколайн капитал» снизило убытки по сравнению с 2023 годом почти втрое, ООО «Экологическое управление» в 2023 году и вовсе было убыточным (6,6 миллиона рублей). Негативная тенденция второй год наблюдается только у ООО «Экологический менеджмент», которое 2023 год завершило с убытками в 66,857 миллиона рублей. Другими словами, общая ситуация по группе компаний «Эколайн»,так или иначе связанных с карельским регоператорм, внешне выглядит скорее позитивной.

В конце 2022 года фактически началась монополизация «мусорного рынка» Карелии. Вывоз мусора вместе с региональным оператором попал в зону влияния группы компаний ЭкоЛайн. Местные предприятия, занимающие сбором и транспортировкой ТКО, постепенно выдавливались с карельского рынка. В лучшем случае им была отведена роль субподрядчика.

В начале 2023 года Алексей Чувиков рассказывал, что в Карелии произошла не просто замена одного подрядчика на другого, а мы имеем дело с «комплексной реформой в отрасли по обращению с отходами», цель которой создать устойчивую систему вывоза мусора, его сортировки и переработки, избавиться от свалок. В Петрозаводске появились желтые контейнеры для раздельного сбора мусора. Их установку Алексей Чувиков представил как старт раздельного сбора отходов. Весной 2023 года в Петрозаводске была запущена первая полуавтоматическая линия сортировки мусора. Летом 2024 года в Петрозаводске запустили вторую такую линию по сортировке отходов. На этом позитивные новости заканчиваются.

А вот негатива почти за три года работы группы компаний ЭкоЛайн в Карелии накопилось столько, что это привело к публичным выступлениям карельских депутатов, требующих лишить КЭО статуса регионального оператора. На заседании ЗС РК, которое состоялось 16 октября 2025 года, депутаты открыто говорили о том, что Петрозаводск превратился в одну большую свалку мусора, а жители небольших городов и районов завалили народных избранников жалобами по поводу вывоза ТКО. Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская сообщила, что ситуация по обращению с ТКО в разных регионах контролируется федеральным штабом, где КЭО на хорошем счету:

«Наш оператор почти по все показателям из двенадцати находится в зеленой зоне… Устойчивость его оценивается высоко. Концессия, она заключена».

Спустя наделю после этого выступления выясняется, что группа компаний «ЭкоЛайн» уходит из Карелии. Сразу возникает целый ворох вопросов и проблем. Первый из них связан со строительством нового полигона в местечке Орзега.

Именно возведение нового полигона, который ООО «МЦЕ Инвест Рус» обещало построить к 2024 году, легло в основу концессионного соглашения с Минприроды РК.

Экс-министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин в 2021 году рассказывал, что предполагаемый объем инвестиций в полигон составляет 1,4 миллиарда рублей. Тогда гражданам пытались внушить, что пришел серьезный инвестор — ООО «МЦЕ Инвест Рус», которому дали в Карелии «зеленый свет». Не секрет, что организация конкурса по продаже доли регоператора новоявленному инвестору сразу же вызвала подозрения.

Еще в 2021 году у журналистов возник вопрос: а что произойдет, если концессионное соглашение не будет выполнено? На тот момент гендиректор и совладелец ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин сказал, что на этот случай есть банковская гарантия в размере 5% заявленных средств — примерно 70 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что банк никаких гарантий ООО «МЦЕ Инвест Рус» не выписывал. Но концессионное соглашение на тот момент было уже заключено. В общем, невыполнение обязательств по строительству полигона в Орзеге компании, пообещавшей это сделать, ничем не грозит.

Второй важный вопрос связан с тем, во что обойдется Карелии выход ООО «МЦЕ Инвест Рус» из состава учредителей ООО «КЭО»? Ведь группе компаний «ЭкоЛайн» (владельцу ООО «МЦЕ Инвест Рус») принадлежит доля в размере 51,6% уставного капитала КЭО. Ответа на этот вопрос тоже нет. Официальное сообщение о том, что «вопрос по финансовым активам и пассивам КЭО будет решаться в правовом поле с группой компаний «ЭкоЛайн», - это не ответ, а скорее шарада.

Немаловажный вопрос, каким образом после ухода «ЭкоЛайн» будет строиться работа регионального оператора, к которому и без того накопилась масса претензий? В Петрозаводске ситуацию спасет муниципальное предприятие «Автоспецтранс», которое традиционно работает по договору субподряда с КЭО.

Но петрозаводчане уже заметили, что желтые контейнеры, предназначенные для раздельного сбора отходов, в последнее время стоят переполненные и до них дела, похоже, никому нет. Наверняка, в небольших городах и поселках республики непростая ситуация с вывозом ТКО только усугубится.

Если говорить о причинах того, почему незаладилось «частно-государственное партнерство» с крупным российским игроком на «мусорном» рынке, имеющим собственные комплексы и заводы по переработке отходов, то на поверхности два возможных ответа. Первый из них связан с проектом нового полигона в Орзеге. Видимо, была надежда, что российское правительство выделит средства на его строительство. Не исключено, что перспектива освоения бюджетных средств до недавних пор казалась вполне вероятной. В 2023 году несколько регионов получили 4,7 миллиарда рублей на строительство мусороперерабатывающих комплексов. В конце 2025 года эта перспектива скорее всего утратила очертания реальности.

Подтолкнуть «ЭкоЛайн» к уходу из Карелии могла и серия уголовных дел, возбужденных в отношении главных действующих лиц «мусорной реформы». В конце сентября 2025 года по подозрению в мошенничестве были задержаны и оставлены под стражей Алексей Щепин, Владимир Кванин, бывшие руководители КЭО Иван Новиков и Евгений Мошников. Для группы компаний ЭкоЛайн подобный уголовный шлейф от «карельского мусора» в комплекте с финансовой бесперспективностью работы в регионе мог стать решающим фактором.

А теперь задумаемся, с чем осталась Карелия. Нового полигона в Орзеге не появилось, да и вряд ли в ближайшее время найдутся деньги на его строительство. Штрафных санкций предъявить некому. Главные действующие лица по оформлению мусорной реформы в ее карельском исполнении находятся под стражей, в Алексей Щепин, говорят, уже дал признательные показания. Местные компании, которые раньше занимались вывозом ТКО, либо ушли с рынка, либо финансово ослаблены невыгодными договорами субподряда. Группа компаний ЭкоЛайн, столкнувшись с карельской реальностью, поспешила ретироваться. Граждане крайне недовольны тем, как организован вывоз коммунальных отходов. Старт проекта по раздельному сбору мусора, объявленный два года назад, так и не перешел даже в легкую пробежку.

Что дальше? Теперь придется предпринимать экстренные меры, чтобы окончательно не обрушить ситуацию со сбором ТКО. Как вариант, помогать и активнее привлекать местные компании, которые «остались в живых» после передела рынка. И, конечно, искать прозрачные, понятные для граждан и бизнеса схемы сбора, вывоза и утилизации отходов.