Депутаты обсудили работу регионального оператора в Карелии

Болезненная для жителей республики тема сбора и утилизации твердых коммунальных отходов вызвала острую дискуссию на заседании ЗС РК, которое состоялось 16 октября.



Депутаты обратили внимание на то, что вопрос с вывозом мусора, чистовой контейнерных площадок требует решения, один из выходов может стать переход регоператора в государственную собственность.



Так, по мнению Ройне Изюмова, существующего регоператора могло бы заменить петрозаводское муниципальное предприятие «Автоспецтранс». По его словам, «Автоспецтранс» сейчас в качестве эксперимента убирает несколько районов Петрозаводска и успешно справляется с этой задачей.



Некоторые депутаты высказались за создание конкуренции на рынке сбора и переработки твердых коммунальных отходов.



Депутат Артем Валюк высказался против резких решений, хотя и согласен, что претензий к региональному оператору накопилось немало.



Депутат Александр Федичев высказался за то, чтобы в республике работало несколько предприятий, занимающихся вывозом ТКО.



Министр природных ресурсов и экологии РК Янина Свидская рассказала, что в 2025 году на уровне карельского правительства было принято постановление, регламентирующее, при каких обстоятельствах можно лишить предприятие статуса регоператора. Если предприятие не обанкротилось, добровольно не ликвидировалось как юрлицо или не лишилось лицензии, то заменить регоператора можно только через суд.



По ее словам, Карельский экологический оператор по всем установленным параметрам находится «в зеленой зоне», а его устойчивость является высокой. Свидская отметила, что состояние контейнерных площадок — это ответственность не только регоператора, но и муниципалитетов, а также управляющих организаций.



Свидская рассказала, что количество негативных обращений граждан на работу КЭО сокращается и нельзя говорить о провале мусорной реформы в Карелии. Она опровергла информацию о закрытии сортировочной линии. По ее словам, сейчас идет речь о строительстве другой сортировочной линии.



Председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова считает, что в настоящее время нет оснований для замены регоператора в Карелии.



Председатель парламента Элиссан Шандалович отметил, что проблема с вывозом мусора безусловно существует, есть обращения жителей, но сейчас необходимо сосредоточиться на выстраивании эффективной системы сбора ТКО и не ослабевать депутатский контроль над ходом мусорной реформы. Кроме этого, помочь навести порядок должен принятый депутатами закон о пятиметровой зоне чистоты вокруг контейнерных площадок.