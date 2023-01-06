В компании Эколайн ответили, как будут вывозить отходы в Карелии

В конце декабря стало известно, что в Карелии на новый уровень выходит мусорная реформа, ее перезагрузку связывают с приходом в регион федеральной компании – Группы ЭкоЛайн, частью которой стал Карельский экологический оператор. О ближайших планах по развитию отрасли и глобальных перспективах мы спросили у первого заместителя генерального директора Группы ЭкоЛайн Алексея Чувикова.

Алексей, готовясь к встрече мы посмотрели, что из себя представляет Группа ЭкоЛайн - вывоз мусора в Москве и Подмосковье, два комплекса по сортировке отходов, один из которых крупнейший в Европе, строительство завода по переработке пластика – впечатляет. Значит Вы знаете рецепт, как спасти республику от мусора?

Смотрите … Сейчас на полигонах России скопилось 43 млрд тонн отходов, их совокупная площадь составляет 4 млн гектаров. Это сопоставимо с территорией некоторых европейских стран. В нашей стране образуется около 70 млн тонн ТКО в год, ежегодно этот показатель растет до 3%. В основном, увеличение объема отходов связано с ростом использования продуктов доставки и одноразовых товаров. К сожалению, ситуация в Карелии не исключение. Но нами совместно с региональным Правительством разработан комплекс мер, который изменит ситуацию. Он позволит решить накопившиеся десятилетиями проблемы и поэтапно выведет состояние отрасли ТКО республики на современные стандарты, отвечающие требованиям Нацпроекта Экология.

Я думаю, уже не для кого не секрет, что на федеральном уровне активно реализуется Нацпроект «Экология», целью которогоявляется улучшение экологической обстановки в стране через внедрение комплекса мер,позволяющих к 2030 году довести долю бытовых отходов, поступающих на сортировку, до 100%, а объем захоронения снизить до 50%. Достижение целей возможно при реализации комплексной программы, включающей внедрение системы раздельного сбора отходов (РСО), строительство комплексов по сортировке и переработке и программ по сокращению образования отходов.

Почему Группа ЭкоЛайн пришла в Карелию и что, раньше 2030 года не стоит ждать улучшений?

Конечно стоит, они уже идут. Для исполнения задач Нацпроекта «Экология» в Республике необходимо реализовать программу сокращения захоронения твердых коммунальных отходов. В связи с тем, что предыдущие попытки не увенчались успехом, Правительством республики и Группой ЭкоЛайн было принято решение о совместной работе.

Внедрение Группы ЭкоЛайн в Карелию - это не просто смена одного подрядчика на другого, это комплексная реформа в отрасли по обращению с отходами, которая проводится по всей Республике. Ее цель –создать устойчивую систему вывоза и разделения отходов, сортировки и переработки, снижение объемов их захоронения, избавление от свалок.

Опыт и экспертиза Группы ЭкоЛайн позволяют четко собирать отходы, контролировать их вывоз и объемы, сортировать весь поток отходов и строить КПО, обеспечивающие переработку до 75% потока отходов.

Какие ресурсы для этого задействованы?

В конце 2022 года «Карельский экологический оператор», оказывающий услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия, присоединился к Группе ЭкоЛайн. «Карельский экологический оператор» обслуживает 600 тысяч жителей и 7,5 тысяч юридических лиц Республики Карелия. В 2021 году объем собранных отходов составил 180 тысяч тонн.

Технологии раздельного сбора, сортировки и переработки отходов, успешно реализованные в московском регионе, в ближайшее время совместно с коллегами внедрим в Карелии.В Петрозаводске и районах республики планируется установить более трех тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов по двухпоточной системе, то есть нужно будет разложить отходы в два вида баков – вторсырье и неперерабатываемый мусор.

Расскажите подробнее о планах по строительству новых объектов, где и когда они будут созданы?

Скоро, можно сказать через считанные дни, в Петрозаводске откроется первая в республике полуавтоматическая сортировочная линия, где будут отбираться на переработку основные фракции из контейнеров для вторсырья. Расширится перечень принимаемого вторсырья в экостанциях города.

В рамках концессионного соглашения с регионом Группой ЭкоЛайн запланировано строительство комплекса по сортировке и переработке отходов мощностью 190 тыс. тонн в год в Прионежском муниципальном районе. Инвестпрограмма подразумевает создание шести мусороперегрузочных площадок в Карелии, две из них с сортировочными линиями.

Это позволит сократить захоронение как минимум вдвое - за счет выборки вторичного сырья и компостирования пищевых отходов, а с началом производства RDF из неперерабатываемых фракций сократить захоронение до 75%.

Конечно, невозможно справиться с ростом мусора только за счет раздельного сбора отходов и их переработки. Необходимо также сокращать отходы на этапе их образования и для этого в республике запланирована масштабная программа экопросвещения.

Сейчас приходит много разной информации о мусорной реформе в Костомукше, она действительно будет, что ждет жителей в перспективе?

Начну с главного - на территории Костомукшского городского округа изначально не планировалось менять систему и формат сбора твердых коммунальных отходов, к которой привыкли жители и организовывать вывоз отходов из контейнеров. Мы уважаем мнение людей и считаем, что всегда надо учитывать особенности территорий, на которых мы работаем. С 1 января 2023 года на территории сохранен привычный для жителей формат сбора и вывоза отходов.

Мне изначальноудивительно видеть информацию об изменении системы сбора отходов и установки контейнеров, которую якобы инициировал и запланировал со регоператор. У нас нет таких полномочий, подобное решение может принять только орган местного самоуправления, то есть местная администрация совместно с региональным уполномоченным органом - Минприроды Республики Карелия, их полномочия четко определены и разграничены действующим законодательством. И таких планов у этих ведомств, как и у нас не было.

Вы неоднократно упоминали словосочетание региональный оператор, объясните простым языком, что это за организация.

С мая 2018 года всю систему обращения с отходами на территориях Республики Карелия организует именно региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, проще говоря с обычными бытовыми - ООО «Карельский экологический оператор», раньше у него просто было другое название.Основной задачей Регионального оператора по обращению с ТКО является организация всего процесса от сбора и вывоза отходов до их сортировки и размещения на официальных полигонах.

В силу законодательства он может как самостоятельно вывозить отходы, так и привлекать к работе подрядные компании, имеющие соответствующий опыт, технические средства и лицензии, как собственно это было сделано в Костомукше. С компанией, которая осуществляла вывоз отходов ранее, переговоры длились вплоть до 28 декабря, ей были предложены абсолютно рабочие условия для работы, мы подробно проговаривали каждый нюанс, но в итоге ее руководство приняло решение не продолжать вывоз отходов. Регоператор организовал процесс фактически за три дня. Да есть в нем были нюансы и шероховатости, но мы все окончательно отладим за ближайшую неделю.

А где жители Костомукши могут увидеть или получить график сбора отходов? Он соблюдается?

График вывоза отходов был разработан на основе прежней периодичности и мест приема отходов. Он размещен на сайте Карельского экологического оператора в разделе «Новости» и у нас в соцсетях. Вопросы и пожелания можно адресовать нам по телефону горячей линии 8 (8142) 798286, которая работает каждый день.

В первые дни работы на новой территории экипажи мусоровозов погружались в специфику дорожной сети и проездов по ней, налаживали взаимодействие с местными службами благоустройства и управления домами, модернизировали контейнеры, установленные в мусорокамерах под работающую спецтехнику, поэтому наблюдались отклонения от установленного графика. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Однако на соблюдение графика вывоза могут оказывать влияние ограничение в проезде к местам сбора отходов в виде запаркованных дворов и серьезной наледи на дорогах. Мы активно взаимодействуем с местными властями и совместно решаем возникающее трудности.

Сейчас мы прорабатываем возможность привлечения менее габаритной техники на территорию. Наши компании обслуживают более 4 млн человек, водители с многолетним стажем, умеющие работать в условиях плотной городской застройки, способны проводить мусоровозы, можно сказать, в игольное ушко. Думаю, что два этих аспекта полностью решат вопросы вывоза отходов в Костомукше.

Знаю, что жителей очень волновал вопрос - куда свозили ТКО в течение первых дней работы?

Ежедневно на территорииКостомукшского округа работают 13 единиц мусоровывозящей спецтехники, все собранные отходы направляются для выгрузки на действующий и включенный в территориальную схему полигон в соответствии с договором, то есть отходы, как и раньше размещаются на том же объекте.

Какие ближайшие планы у компании на территории округа?

- Мы социально ориентированная компания, давно работающая в сфере жизнеобеспечения, готовы к конструктивному диалогу с партнерами - УК, депутатским корпусом, юрлицами, экоактивистами, жителями. Очень важно настроить взаимодействие и тогда процесс будет более эффективным. Работать мы настроены долго и качественно, планируем создать здесь территориальное подразделение, открыты для сотрудничества и трудоустройства местных жителей, водителей, имеющих опыт и желание продолжить или начать работу в сфере экологии и обращения с отходами. Мы готовы к обновлению контейнерного парка в мусорокамерах, подчеркну в мусорокамерах, но только по заявке и официальному обращению УК, которые обеспечат их сохранность и задействую дворников в процессе оперативного обеспечения доступа к контейнерам. Готовы организовать раздельный сбор отходов, как в прежнем формате, так и в расширенном - открыты для инициатив и предложений от населения.

На всех территориях присутствия мы реализуем программы экопросвещения в детских садах, школах, на городских праздничных мероприятиях, помогаем проводить субботники, лучшие практики планируем внедрить и здесь. Мы видим, как трепетно и с большой любовью относятся местные жители к родному городу, надеемся, что они также серьезно будут вовлечены в процесс разделения и сокращения.

Дополнительная информация:

Региональный оператор с уважением относится к мнению жителей и просит в случае нарушения графиков или любых других вопросов обращаться на горячую линию КЭО по телефону 8 (8142) 798286 (работает каждый день). Также обращение можно написать на эл. почту info@rotko10 или в группу регионального оператора: vk.com/rotko10. // Автор – Максим Иванов / фото : пресс-служба «Эколайн»