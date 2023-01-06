Более 2000 заявлений подано в Карелии на единое пособие

В Карелии подано 2342 заявления на единое пособие, сообщает паблик соцфонда региона. Возможность оформить новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет появилась с 28 декабря.

Оформить выплату можно на портале госуслуг. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней. Первое перечисление происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

В соцфонде отметили, что единое пособие заменило пять действовавших ранее мер поддержки.

«Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности»,

- сказано в сообщении ведомства.

Новое пособие назначают семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей. // фото unsplash.com