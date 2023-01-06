Дороги посыпают, снег убирают – в мэрии отчитались об уборке города

Несколько десятков единиц техники и полсотни рабочих ежедневно убирают и посыпают улицы столицы Карелии.

«Инфраструктуру обслуживают комбинированные дорожные машины, трактора, четыре мобильные бригады и полсотни рабочих, выполняющих подсыпку и уборку вручную»,

- сообщили в пресс-центр мэрии города.

Автогрейдер выравнивает грунтовки, обочины и устраняет наледь. В уборке особое внимание уделяют остановкам и пешеходным переходам.

Управляющим организациям также напоминают о необходимости своевременной уборки снега и подсыпки во дворах. // фото администрация города