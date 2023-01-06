Уроки добра от петрозаводчанки Саши Суховой

Текст: Елена Малишевская

Сегодня Саша Сухова — президент Благотворительного фонд «Рекс»: пару лет назад несколько единомышленников создали в Петрозаводске свою организацию, для того чтобы помощь бездомным животным была системной и открытой. Звучит громко - президент фонда, но на самом деле Саша много лет занимается одним и тем же: вдохновляет людей делать добро. Среди множества акций, встреч, мероприятий находит время для посещения школ и детских садов – проводит там «Уроки добра».

Хочешь лучше понять человека, его характер, привычки, а также род его деятельности, - проведи с ним утро. Я планировала взять интервью у Саши Суховой, а она хотела собрать гречку и корм, и мы решили совместить приятное с полезным: заехать в несколько мест за крупами, а разговаривать в машине. Сразу скажу, я не ожидала, что в это утро я встречу такое количество людей, собак и кошек.

9.30. Я подъезжаю к дому известной зоозащитницы, Саша гуляет с собаками Ириской и Нюрой. Этим двум «девочкам» не повезло в первой половине жизни: были и скитания по улицам, и голод, и ДТП, и переломы. Но зато повезло потом: Сухова их взяла на передержку, выхаживала, долго лечила, в итоге не смогла с ними расстаться. Мужу Денису пришлось принимать как должное: вот Саша, вот собаки. Терпит. Любит.

«Сегодня соберем гречку и другие крупы, завтра планирую отправить 400 кг в Олонец, в приют «Верные друзья». Этого им хватит на четыре месяца. Почему именно крупу? Это основа для питания бездомных животных, можно добавить субпродукты, тушенку, будет наваристая каша. Я об этом рассказываю детям на «Уроках добра»: вот представьте, если в приюте 50 собак, то на один день им нужно 20-30 килограммов крупы. Только если в акции будет участвовать много людей, мы сможем накормить всех голодных животных».

10.15. Мы приехали в офис РТПЦ на Парковую – здесь находится радиотелевизионный передающий центр Карелии. Молодежь выносит коробки с гречкой, много. Грузят в багажник, идут за новой партией. Глаза у парней и девушек сияют, видно, что им приятно помогать самым незащищенным.

Нас приглашают выпить кофе: попадаем в «красный уголок» с живой елкой, старым проигрывателем и ковром на стене. Здесь готовятся проводить предновогодний «квартирник» - оформили конференц-зал в советском стиле. Девчонки, которые активно подключились к благотворительному движению и «зажгли» весь коллектив – Дарья Пустовит и Анна Ульбакова, делятся своими идеями: в каких еще акциях они будут участвовать. К нашему разговору присоединяется и директор РТПЦ Владимир Большаков.

«Помогать можно кому угодно: и старикам, и детям, и животным, и природе. Чем раньше это придет к человеку, желательно – в школе, тем гармоничнее он проживет свою жизнь»,

- считает Владимир.

11.00. Подъехали к школе № 48 на улице Пархоменко. Выходят школьники, несут пакеты. Мой старенький «енот» постепенно превращается в гречковоз: в нем уже килограммов триста крупы, не меньше.

«Саша, сколько «Уроков добра» ты уже провела в Петрозаводске? – Это началось больше пяти лет назад, и сначала я все записывала, считала, но когда количество «уроков» перевалило за сотню, перестала фиксировать. Главное не количество, а качество: я прихожу в школу или детский сад, рассказываю о деятельности фонда, о том, как важно помогать приютам, и дети, а также учителя и родители откликаются, участвуют в акции».

11.30. Мы приехали на улицу Зеленую, в детский сад № 127 «Северная сказка». Саша в машине подписывает благодарственное письмо: каждое "спасибо" очень важно в профессиональной благотворительности. Снова пакеты с кормами, с мягкими пледами, коробки с гречкой.

«Миссия фонда - вдохновить как можно больше людей, объединить и показать, как каждый из нас может помочь конкретному животному. Мы – ресурсный центр для приютов и кураторов. Чем нас больше, тем помогать радостнее и проще. Мы помогаем людям помогать животным».

12.10. Приехали в «Вайт» - реабилитационный центр для животных, завезли корм. Нас встречают люди - Софья Зотова и Юлия Карелина, и собаки – Вайт и Серый. У каждого пса своя очень страшная история: Вайт восстанавливается после серии операций (его выбросил с балкона пьяный хозяин), пока еще волочит задние лапы, ездит по полу на попе. У Серого почти зажили раны от проколов металлическими раскаленными стержнями, кто над ним так издевался, неизвестно. Вайту и Серому очень удобно на ручках у Софьи и Юлии. Они снова научились доверять людям.

В небольшом реабилитационном центре еще она собака Муха и несколько кошек. У одной нет лапки, другой пришлось удалить глаз. Им трудно найти новых хозяев, поэтому пока живут здесь.

12.50. Мы вернулись к Сашиному дому, выгружаем весь собранный корм в подъезд – его еще нужно рассортировать, расфасовать по пакетам и перенести в «склад», который занимает половину суховской квартиры. На следующее утро придут волонтеры и помогут все это загрузить в машину, которая повезет гуманитарную помощь в Олонец. Всего за декабрь собрали 2 тонны крупы и корма. План на ближайшие месяцы – собрать еще 8 тонн для 1500 собак из восьми приютов.

Я восхищаюсь этой девушкой, правда. Как ей удается на все найти время и силы? Где она заряжает свои батарейки? Как у нее получается «достать» в людях их лучшие качества? Конечно, личное обаяние никто не отменял, общаться с Суховой легко и приятно, я понимаю, почему к ней тянутся люди. И все-таки это тяжелый труд. Я только одно утро поносила пакеты с гречкой, устала. А она это делает много лет подряд.

Если вы желаете подключиться к акции по сбору кормов или хотите, чтобы в классе вашего ребенка Саша Сухова провела «Урок добра», можно обратиться к ней лично или в благотворительный фонд «Рекс». Там вам подробно расскажут о различных видах помощи, которую на постоянной основе можно оказывать бездомным животным. // Фото: Елена Малишевская, Саша Сухова.