Мальчик родился в новогоднюю ночь в Сортавальской ЦРБ

У семейной пары из поселка Куркиеки Алины и Артура Климановых в новогоднюю ночь родился сыночек весом 4100 грамм и ростом 55 сантиметров. Малыша решили назвать Глебом.

«Будущая мама поступила в акушерское отделение Сортавальской ЦРБ с началом родовой деятельности 31 декабря, в канун Нового года. А через 20 минут после боя курантов на свет появился новорожденный мальчик»,

- сообщает паблик ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ». Появиться на свет малышу помогли работники больницы. Роды прошли благополучно.

Молодая мама с новорожденным сыном чувствуют себя хорошо, и принимают поздравления. Поздравили молодую маму и первого родившегося малыша в этом году (в Сортавальской ЦРБ) заместитель главы администрации Сортавальского района и коллектив Сортавальской ЦРБ.

«От чистого сердца присоединяемся к теплым поздравлениям с самым счастливым событием и наступившим Новым годом!» // фото паблик ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ»