Инспекторы ГИБДД провели рейд у «Лотос Плазы»

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд у ТРК «Лотос Плаза». Инспекторы контролировали соблюдение правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Никаких нарушений выявлено не было - все водители перевозили маленьких пассажиров по правилам. Инспекторы поблагодарили автомобилистов за ответственность.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. // Фото ГИБДД Петрозаводска