Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл вторую сортировочную линию

17 июля в Петрозаводске запустили вторую в регионе полуавтоматическую линию сортировки мусора, где вторсырье из желтых контейнеров будет разбираться по 13 фракциям. Например, ПЭТ бутылки, пакеты, бумага стекло, тетрапак и металл.

Это даст дополнительную возможность разделять вторсырье по фракциям и отправлять их на переработку, тем самым сокращая объем захоронения отходов в республике.

- Первая промышленная мусоросортировочная линия в Карелии была введена в эксплуатацию 30 марта 2023 года и стала первым шагом к достижению целей нацпроекта «Экология» в республике. До этого момента в регионе направлялось на захоронение 100% объема отходов,

- отметил Первый заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Алексей Чувиков.

Расширению и увеличению мощности объекта способствовала правильная наполняемость и активная расстановка желтых контейнеров для вторсырья в городах и районах республики, закупленных Министерством природных ресурсов и экологии в конце 2022 года счет средств федерального бюджета.

Сейчас на территориях 5 муниципальных образований: Петрозаводского городского округа, Суоярвского муниципального округа, Прионежского, Пряжинского и Лахденпохского муниципальных районов сбор вторсырья производится из 1179 желтых контейнеров, а в итоге их количество составит 2500.

Уже этим летом, благодаря присоединению к системе Сортавальского, Питкярантского округов и Кондопожского района, охват населения доступным раздельным сбором достигнет 71%.

- Ввод в строй еще одного промышленного объекта сортировки отходов – это промежуточный шаг в реализации нацпроекта «Экология» в Республике Карелия. Линия даст возможность использовать больше вторичных материальных ресурсов и позволит сократить объемы захоронения отходов, увеличить долю отходов, поступающих на переработку, - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. // фото: правительство Карелии