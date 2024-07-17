Новая ротонда появится в Петрозаводске

Петрозаводску выделена субсидия, предполагающая благоустройство туристского центра города. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, уже в этом году начнется благоустройство территории в квартале исторической застройки. Речь идет о скверах Источник и Иссерсоновский. Там будут устроены пешеходные дорожки, укреплен берег Неглинки. Будет установлена новая ротонда для оформления существующего родника.

Отмечается, что конкурсные процедуры будут начаты в ближайшее время. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com