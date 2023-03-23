В Петрозаводске появились первые желтые контейнеры для вторсырья

Текст и фото: Антонина Кябелева

23 марта в Петрозаводске были установлены первые контейнеры желтого цвета, предназначенные для сбора сухого вторсырья. Это пластик, стекло, бумага, тетрапак, металл.

Контейнеры уже установлены на улицах Чистая, 21 и Финский проезд, 8. В течение апреля в Петрозаводске на контейнерных площадках появятся 1 200 желтых контейнеров.

Группа компаний ЭкоЛайн, которая является не юридическим лицом, а брендом, объединяющим множество различных коммерческих структур, организовала для журналистов пресс-завтрак, где подробно рассказала о нюансах, связанных с раздельным сбором мусора. Установку желтых контейнеров в ЭкоЛайне представили как старт раздельного сбора отходов.

Контейнеры были приобретены за счет субсидии из федерального бюджета. Они не являются собственностью группы компаний ЭкоЛайн. Но обслуживать их придется именно этой коммерческой структуре.

Между тем в вопросе сбора отходов не все так просто. В ЭкоЛайне не питают надежды, что все сразу будет гладко. Там понимают, что должно пройти время, прежде чем граждане научатся сортировать отходы.

Главное, чтобы в желтые контейнеры не попадали пищевые отходы, а пластиковые бутылки, пакеты из-под молока, сока, кефира, стеклянные банки и другие емкости были предварительно очищены от остатков пищи.

Стеклянную тару рекомендуют предварительно упаковывать в пакеты.

В желтые контейнеры не следует выбрасывать упаковки от яиц, средства личной гигиены, пластиковые лотки, бумажные стаканчики, изделия из полипропилена, к которым относятся, например, стаканы для сметаны от петрозаводского молококомбината. Предварительно следует убирать с емкостей термоусадочную пленку, которую невозможно переработать. Ее в желтые контейнеры выбрасывать категорически запрещается. В общем, внешне простые действия по разделению бытовых отходов таят множество неожиданностей.

На встрече с журналистами присутствовал председатель совета директоров Карельского экологического оператора (КЭО) Алексей Чувиков, который параллельно является генеральным директором ООО «Эколайн-Воскресенск», ООО «МЦЕ Инвест Рус» и ООО «Экопромсервис». Напомним, именно через ООО «МЦЕ Инвест Рус», где группа компаний ЭкоЛайн в ноябре 2022 года получила долю в уставном капитале в размере 82 процента, ей удалось установить контроль над Карельским экологическим оператором.

Впрочем, Алексей Чувиков представил процесс вхождения в КЭО несколько иначе:

«Карельский экологический оператор в декабре 2022 года присоединился к группе компаний ЭкоЛайн и начал жить по-новому».

Он отметил, что все машины оборудованы системами слежения, по каждой контейнерной площадке учитываются реальные объемы вывозимых отходов, а все жалобы от населения поступают на «горячую линию» регионального оператора.

Фактически после вхождения КЭО в группу компаний «ЭкоЛайн» речь идет о постепенной монополизации «мусорного рынка» Карелии. Чувиков подтвердил, из всех компаний, которые занимаются сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов, только ООО «Городской транзит» не входит в группу компаний ЭкоЛайн. Он упомянул еще о ООО «Апрель», но эту фирму наняли в качестве субподрядчика. Учитывая, что ООО «Городской транзит» обслуживает Пряжинский, Кемский и Лоухский районы, можно сказать, что за небольшим исключением транспортировкой ТКО с территории республики занимается одна коммерческая структура.

Естественно, возникает вопрос, как заказчик, роль которого выполняет КЭО, может непредвзято контролировать, к примеру, качество работы ООО «Эколайн», если региональный оператор сам входит в группу компаний ЭкоЛайн? Очевидно, что самонаблюдение не самый эффективный механизм контроля для российского бизнеса. Алексей Чувиков считает, что раз «за весь цикл обращения с отходами отвечает КЭО», то неважно какая конкретно фирма реально работает на той или иной территории. Он напомнил, что в составе учредителей КЭО находится Корпорация развития РК (48,9%). Дескать, республиканская власть может влиять через корпорацию на регионального оператора.

Кстати, Петрозаводск, где формируется более 50 процентов всех карельских ТКО, обслуживается группой компаний ЭкоЛайн. Не так давно региональный оператор разъяснял, что в Петрозаводске не должно быть единого перевозчика ТКО, так как это нарушает требования законодательства.

Судя по разговору с Алексеем Чувиковым, в прежнее концессионное соглашение, заключенное в марте 2021 года между Минприроды Карелии и ООО «МЦЕ Инвест Рус», будут внесены серьезные изменения. Сегодня очевидно, что обязательства, взятые в 2021 году ООО «МЦЕ Инвест Рус», выполнены не будут. Тогда предполагалось, что к 2024 году компания построит новый полигон в местечке Орзега и комплекс по сортировке ТКО. Предполагаемый объем инвестиций составлял 1,4 миллиарда рублей. Все это пока осталось на бумаге.

Как будет выглядеть обновленное концессионное, сказать трудно. Пока обсуждается его проект. Судить о том, насколько успешной окажется работа группы компании ЭкоЛайн в Карелии, преждевременно. Главным образом, потому, что прошло слишком мало времени.

Появление в Петрозаводске желтых контейнеров для раздельного сбора отходов, конечно, не тянет на революцию в «мусорной реформе». Но это реальный шаг в регионе, где переход к раздельному сбору ТКО и так затянулся.