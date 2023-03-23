Прием заявлений на отстрел бурых медведей начнется в Карелии

Заявления на добычу бурого медведя начнут принимать в Карелии с 27 марта. Завершится прием 2 апреля, уточнили в Минприроды РК.

Каждый охотник сможет подать лишь одно заявление, уточнили в ведомстве. Сделать это можно лично в министерстве или дистанционно.

Есть различные варианты – через «Госуслуги», заказным письмом по почте, электронным письмом, заказным письмом по почте.

Весенняя охота на медведя начнется 25 апреля и завершится 31 мая. квоты отстрела в каждом районе республики свои. // фото: byrdyak/ freepik.com