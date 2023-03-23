Еще 16 гаражей скоро снесут в Петрозаводске

Хозяев 16 гаражей в Петрозаводске уведомили, что их будут сносить. Но до 7 апреля можно демонтировать конструкции самостоятельно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о гаражах, ларьке и контейнере на Ключевой и Голиковке. Все их необходимо срочно убрать с незаконно занятой земли.

Сносу подлежат объекты, расположенные около дома № 62 по проспекту Александра Невского и на пересечении улиц Корабелов и Антонова. // фото: администрация Петрозаводска