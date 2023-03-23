Нетрезвых водителей будут искать в Петрозаводске 24 марта

Очередной рейд «Контроль трезвости» состоится в Петрозаводске в пятницу, 24 марта. Об этом уведомили автомобилистов в Госавтоинспекции.

Поиск пьяных за рулем будет масштабным, станут останавливать машины и проверять, в каком состоянии находится водитель.

За два месяца этого года в Петрозаводске инспекторы ДПС уже отстранили от управления 110 водителей с признаками опьянения. // фото: ГИБДД Петрозаводска