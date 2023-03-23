В Карелии расширили поддержку многодетных семей

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал принятые сегодня важные региональные законы, которые касаются поддержки многодетных семей.

Во-первых, как пояснил Шандалович, региональный материнский капитал теперь можно направить на ремонт жилья.

Во-вторых, продлена возможность получения многодетной семьей единовременной выплаты в 400 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка.

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