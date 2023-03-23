23 марта 2023, 17:42
В Карелии расширили поддержку многодетных семей
Законодательное Собрание республики сегодня приняло два важных закона
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал принятые сегодня важные региональные законы, которые касаются поддержки многодетных семей.
Во-первых, как пояснил Шандалович, региональный материнский капитал теперь можно направить на ремонт жилья.
Во-вторых, продлена возможность получения многодетной семьей единовременной выплаты в 400 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка.
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