Новгородский инвестор готов подмять половину мусорного рынка Карелии 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Мусорная реформа в Карелии приобретает столь сомнительно-скандальный характер, что сразу несколько карельских изданий провели собственные расследования на тему того, как и что происходит на рынке оборота твердых коммунальных отходов (ТКО). Статьи получились острые. Глава РК Артур Парфенчиков на одном из недавних совещаний по проблемам карельских районов распорядился срочно провести пресс-конференцию, чтобы разъяснить гражданам, что на самом деле происходит на «мусорном» рынке республики.

18 марта состоялась пресс-конференция с участием министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина, гендиректора и совладельца ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина и директора ООО «Автоспецтранс» (региональный оператор, не путать с муниципальным предприятием «Автоспецтранс») Евгения Мошникова. Было заметно, что участие во встрече с журналистами особого энтузиазма у спикеров не вызывает. Тем не менее, они ответили на большинство вопросов, фактически подтвердив многие из тех опасений, которые ранее высказывали журналисты.

Для того чтобы понимать происходящее, очень коротко напомним последние события, перевернувшие ситуацию на «мусорном» рынке республики. В начале 2021 года благодаря весьма сомнительному, с точки зрения его целесообразности, конкурсу, ООО «МЦЕ Инвест Рус» получило контроль над региональные оператором ООО «Автоспецтранс». Контроль над компанией с годовым оборотом около 900 миллионов рублей, которая до недавних пор находилась под «крылом» республиканского правительства, ООО «МЦЕ Инвест Рус» получило за 24 миллиона рублей. Это чуть больше, чем цена одного мусоровоза «Скания».

Как рассказал Алексей Щепин, 1 марта 2021 года между минприроды и ООО «МЦЕ Инвест Рус» было подписано концессионное соглашение, согласно которому компания обязуется построить к 2024 году новый полигон в местечке Орзега и комплекс по сортировке ТКО. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей.

Изначально пришедшего в Карелию инвестора в правительстве Карелии позиционировали как чешскую фирму. Дело в том, что одним из учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус» действительно является зарегистрированная в Чехии фирма «МЦЕ Инвест Интернешнл» со скромным уставным капиталом в 170 тысяч рублей. Приглядевшись повнимательнее к инвестору, журналисты без труда обнаружили, что инвестор, скорее, наш, «доморощенный». Правда, из соседнего региона. Большинство главных действующих лиц связаны с Великим Новгородом.

Предпринимателю из Великого Новгорода Георгию Иванову принадлежит доля в размере 51% в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус». Из Великого Новгорода приехал в Карелию и нынешний директор ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников. До этого он трудился в должности директора ООО «Экосити», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в Новгородской области. На пресс-конференции выяснились и другие подробности того, как новгородские компании постепенно заходят на карельский рынок. Но обо всем по порядку.

Концессионное соглашение по строительству полигона в Орзеге предполагает, что Карелия предоставит новгородскому инвестору с чешским "отливом" земельный участок. Это обязательство Карелия пока не выполнила. Участок находится в составе земель лесного фонда, и еще предстоит завершить работу по его переводу в земли для размещения промышленных объектов. Процедура по изъятию участка из земель лесного фонда обычно сложная, длительная, таящая в себе неприятные сюрпризы. Алексей Щепин рассказал, что для начала нужно разработать проектно-сметную документацию строительства полигона, затем придется пройти через жернова экологической экспертизы, и только потом будет решен вопрос о переводе участка из одной категории в другую.

Параллельно ведутся переговоры о строительстве биогазовой станции, на которой будут обрабатываться отходы. Но, как подтвердил Щепин, пока это только проект на стадии обсуждения.

Что будет, если инвестор не выполнит своих обязательств? Ведь пока не заметно, чтобы компания сильно раскошелилась.

Владимир Кванин отметил, что на этот случай есть банковская гарантия в размере 5 процентов заявленных средств. Это примерно 70 миллионов рублей. Для компании, получившей через регионального оператора контроль над всем мусорным рынком республики, потерю подобной суммы вряд ли можно назвать риском.

Тем более, что в ближайшее время будут пересмотрены нормы накопления ТКО. Алексей Щепин и Владимир Кванин не раз подчеркнули, но тариф для населения останется прежним. Фокус в том, что плата за услугу по обращению ТКО формируется путем умножения тарифа на норму накопления. Если изменить норму накопления, то автоматически изменится и плата граждан.

- Кардинально норматив накопления не изменится,

- сказал министр.

Правда, он не смог пообещать, что норматив потребления останется на прежнем уровне. В апреле Алексей Щепин обещал вернуться к этому вопросу.

Евгений Мошников, рассказывая о планах регионального оператора на 2021 год, подробно остановился на том, какая именно техника и в каком количестве будет приобретена для перевозки и сбора ТКО. Вопрос о том, какую сумму на эти цели предполагается выделить и из каких источников, почему-то поставил его в тупик. Другими словами, он точно знает, что приобретет 20 единиц спецтехники, но не понимает, за какую сумму. По поводу источника финансирования Мошников сказал, что это будут собственные средства предприятия и средства инвестора, то есть ООО «МЦЕ Инвест Рус». На какую сумму намерен расщедрится инвестор?

- Пока не знаю, - сказал Мошников.

- Может, он вам столько и не даст, и 20 машин не получится, - предположила я.

- На сегодня есть уже 24 миллиона рублей, которые внес учредитель. Я полагаю, что еще не менее 24 миллионов он внесет,

- отметил Евгений Мошников.

Вот они чудеса невиданной щедрости! Этих средств хватит на приобретение двух современных мусоровозом «Скания». Остальные 18 машин, видимо, будут приобретаться за счет тех денег, которые соберут с населения и организаций за вывоз мусора. Но еще интереснее выглядит перспектива использования техники.

Наши коллеги из издания «МК в Карелии» недавно опубликовали расследование, где, в частности, рассказывается о том, что четыре мусоровоза, которые в 2020 году приобрел региональный оператор за 80 миллионов рублей, переданы сегежской компании «АктивПро». Та, в свою очередь, передала технику новгородскому субподрядчику. Евгений Мошников подтвердил, что, действительно, новые «Скании» переданы субподрядчику из Великого Новгорода — ООО «Спецавтохозяйство» (ООО «САХ»).

Эта компания заслуживает того, чтобы о ней поговорить отдельно. Учредителями ООО «САХ» являются отец и сын — вице-мэр Великого Новгорода Уткин Александр Юрьевич и Уткин Станислав Александрович. Одним из двух учредителем компании ООО «Экосити» с долей 59,98% является Станислав Уткин. Именно в должности директора новгородской фирмы «Экосити» трудился нынешний директор карельского регионального оператора Евгений Мошников.

Что же получается? На средства карельского регионального оператора приобретается новая спецтехника, которая затем передается компании бывшего босса? Возможно, я чего-то не понимаю, но выглядит как-то не очень красиво.

Дальше — больше. Мошников не скрывал, что ООО «Автоспецтранс» намерен в перспективе самостоятельно работать на карельском рынке. Щепин поддержал эту инициативу, отметив, что региональный оператор имеет право самостоятельно обслуживать 50% рынка ТКО. Евгений Мошников заметил, что, конечно, просто так регоператор не может расторгать договорные отношения, но намекнул, что «есть сроки окончания действия контракта». По нашей информации, со многими карельскими компаниями сроки окончания контракта приходятся на 2021-2022 годы. Другими словами, некоторые из них очень скоро могут остаться без работы.

Алексей Щепин поддержал Мошникова, рассказав, что от главы Лахденпохского района пришла жалоба на работу подрядчика, занимающегося сбором мусора. Мошников не скрывал, что первыми территориями, которые регоператор хотел бы взять на обслуживание, являются районы Приладожья.

- Мусоровозная техника будет использоваться там, где мы видим наибольшее количество проблем, которые, к сожалению, операторы не могут решить… Мы говорим о том, что это будет Приладожский район. Там есть проблематика и с туристами, и с контейнерным парком, есть проблематика в плане вывоза ТКО,

- сказал директор ООО «Автоспецтранс».

Интересно, что Мошников не захотел объяснить, почему сортавальскому предприятию ООО «Спецтранс» до сих пор не оплачены работы за январь 2021 года. Карельские предприятия, работающие в районах, давно жалуются на кабальные договоры и двухмесячные задержки с оплатой работ.

- Контрактом предусмотрено, что платежи производятся с разбежкой в два месяца,

- заметил Мошников.

Очевидно, что с подобной «разбежкой» можно довести до финансово тяжелого состояния любое предприятие. Карельским предприятиям деваться некуда, работать с ТКО, игнорируя регионального оператора, они не могут.

Можно добавить, что ООО «Автоспецтранс» принял решение разорвать отношения с Единым расчетным центром и собирать деньги за вывоз мусора самостоятельно, без услуг этой, созданной карельским правительством организации.

Мне кажется, что все настолько прозрачно, что выводы о перспективах мусорной реформы, которая сейчас разворачивается в Карелии, читатель в состоянии сделать самостоятельно… Странно, что эти выводы уже давно не делают наши правоохранительные органы. Почему-то всех поразили внезапные "слепота" и "глухота".