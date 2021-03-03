Мусорная реформа в Карелии может пойти по опасному сценарию

Текст и фото: Антонина Кябелева

В январе 2021 года произошло событие, имеющее принципиальное значение для судьбы «мусорной реформы» в Карелии, которая продвигается в республике черепашьими темпами. Контроль над ООО «Автоспецтранс», которое является в Карелии региональным оператором и куда поступают все денежные потоки, связанные с оборотом твердых коммунальных отходов (ТКО), получила частная компания ООО «МЦЕ Инвест Рус». До этого региональный оператор принадлежал АО «Корпорация развития Республики Карелия» (АО «КРРК»).

Паралельно в карельском правительстве определились с выбором инвестора, который планирует вложить 1,5 миллиарда рублей в строительство современного полигона для размещения ТКО и мусороперерабатывающего комплекса в районе Орзеги. Выбор пал на компанию «МЦЕ Инвест Рус», которая обратилась в правительство Карелии с предложением о заключении концессионного соглашения.

Факт перехода подконтрольного правительству республики регионального оператора с многомиллионными оборотами в частные руки, естественно, вызвал много вопросов. Особенно учитывая, что для вхождения в уставной капитал ООО «Автоспецтранс» с годовым оборотом более 800 миллионов рублей компания «МЦЕ Инвест Рус» вложило всего 24 миллиона рублей.

После оформления сделки доля ООО «МЦЕ Инвест Рус» составила 51,06% в уставном капитале регионального оператора, а доля АО «КРРК» - 48,94%.

При этом нужно понимать, что государство, утратившее контроль над региональным оператором, взамен не получило ни копейки.

Зачем правительству потребовалось отдавать контроль над региональным оператором, от которого зависит ход «мусорной реформы» в республике, малоизвестной компании, возникшей в августе 2018 года и до недавних пор практически не ведущей никакой деятельности? Мы попытались понять, к каким «мусорным вершинам» может привести Карелию последние события на рынке твердых коммунальных отходов.

Депутат ЗС РК Александр Федичев не скрывал, что сделка по вхождению ООО «МЦЕ Инвест Рус», с его точки зрения, выглядит как минимум странно.

- Сделка непрозрачная. Абсолютно не понятно, с какой целью в правительстве пошли на этот шаг. Нет никаких инвестиционных обязательств, при этом не ясно, что получила республика от вхождения ООО «МЦЕ Инвест Рус» в ООО «Автоспецтранс». Сумма в 24 миллиона рублей, которые ООО «МЦЕ Инвест Рус» внесло в уставный капитал регионального оператора, - это до смешного мало. Выручка ООО «Автоспецтранс» за 9 месяцев 2020 года составила 775 миллионов рублей,

- заметил Федичев.

Для того чтобы понять, насколько мизерна подобная сумму в масштабах предприятия, контролирующего мусорный рынок республики, достаточно вспомнить скандальную историю с премией, выплаченной директору "Кареллеспрома" Павлу Дегтяреву. За свою работу он получил вознаграждение в 26 миллионов рублей.

Контроль над региональным оператором, который и в 2019 году, и в 2020 году работал с прибылью, обошлся коммерческой структуре всего в 24 миллиона рублей.

Александр Федичев обратил внимание, что и сама процедура проведения открытого конкурса выглядит так, словно конкретную коммерческую структуру пытались отгородить от возможных конкурентов. Как будто нарочно, когда страна уходила на длительные новогодние праздники, прием заявок для желающих стать инвестором ООО «Автоспецтранс» был объявлен с 30 декабря 2020 года по 14 января 2021 года. В нем приняла участие только компания ««МЦЕ Инвест Рус». Позднее конкурс отменили. Александр Федичев, который обратился в прокуратуру Карелии по поводу возможных нарушений законодательства при проведении конкурса, получил, правда из министерство природных ресурсов и экологии, ответ, что произошла «техническая ошибка». Этим объяснили то, что прием заявок выпал на праздничные дни.

Второй конкурс провели в максимально сжатые сроки: заявки принимали с 21 января по 26 января 2021 года.

За этот короткий период у ООО «ООО «МЦЕ Инвест Рус» появился конкурент – ООО «АвтоСпецМеханика». Правда, оригинал заявки от ООО «АвтоСпецМеханика» так и не поступил, и компания не была допущена к участию в конкурсе. Одна из компаний с названием «АвтоСпецМеханика» имеет прописку в Великом Новгороде. Об этом городе мы еще вспомним.

В результате ООО «МЦЕ Инвест Рус» как единственный участник оказалось победителем и за 24 миллиона рублей получило контроль над региональным оператором. На вопрос о том, зачем все это нужно было правительству Карелия, я не получила убедительного ответа. В письме из минприроды, которое было адресовано депутату Федичеву, сказано, что ООО «Автоспецтранс» не является государственной компанией, так как «единственным участником общества является АО «Корпорация развития Республики Карелия». Решение, объяснили депутату, принимал совет директоров АО «КРРК». В минприроде фактически открестились от конкурса, «включив» логику «моя хата с краю, ничего не знаю».

Генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия Марина Кувшинова рассказала, что инициатива о проведении конкурса исходила непосредственно от ООО «Автоспецтранс». По ее словам, сделка была проведена для того, чтобы региональный оператор получил дополнительные финансовые вливания. Кувшинова сказала, что в любом случае окончательно решение принималось на уровне минприроды Карелии.

- Минприроды руководит этим предприятием. Я только баланс могу посмотреть,

- сказала она.

В конце 2020 года первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов в интервью нашему изданию подтвердил, что министерство ищет инвестора для «докапитализации регионального оператора». В общем, с одной стороны тему «докапитализации» толкали со стороны министерства, а с другой стороны, инициативу проявлял руководитель регионального оператора Евгений Мошников.

Директор и один из учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин утверждает, что регионального оператора компании фактически навязали в правительстве Карелии.

- Мы согласились взять компанию только по просьбе, скажем так. Иначе были бы риски большие,

- сказал Кванин.

По его словам, региональный оператор находится в крайне тяжелом финансовом положении, с трудом получает банковские гарантии, у него серьезные, в пределах 300 миллионов рублей, долги, компания не выполнила инвестиционную программу в 2020 году. Но зачем тогда компании, которая взялась за реализации сложного инвестиционного проекта по строительству нового полигона и мусоросортировочного комплекса, добровольно вешать на себя столь тяжелый «баласт», в который нужно вливать и вливать?

- Мы хотели спасти предприятие. Потому что риски репутационные были бы,

- настаивает Владимир Кванин.

По его словам, владельцы компании сознательно пошли на риски, понимая, что «предприятие можно вывести на рентабельность, на прибыль, и вернуть те инвестиции, которые сейчас будут вложены». Кстати, прибыль ООО «Автоспецтранс», согласно отчету, с января по сентябрь 2020 года составила около 5,5 миллиона рублей.

Самое время присмотреться к «спасателям». В карельских СМИ фирма «МЦЕ Инвест Рус» позиционируется как «дочка» чешской компании «МЦЕ Инвест Интернешнл». Информация о чешском происхождении компании распространилось с подачи карельского правительства.

- Чешская компания «МЦЕ ИНТЕРНЕШНЛ» реализовала строительство ряда крупных объектов: электростанции, лесоперерабатывающие комбинаты на территории России, строительство дорог в Европе и т.п. «МЦЕ ИНТЕРНЕШНЛ» создало ООО «МЦЕ Инвест Рус» для реализации проекта в Карелии,

- сказано в пресс-релизе минприроды РК.

Мне не удалось на просторах интернета обнаружить упоминания об успешно реализованных «МЦЕ Инвест Интернешнл» проектах в России. Зато на сайте суда в Праге, где регистрируются компании, действительно, значится фирма «MCE Invest International LTD» с двумя управляющими – Сабитом Каримовым и Павлом Хошеком. Уставный капитал чешского инвестора составляет в переводе на российскую валюту примерно 170 тысяч рублей.

- Вы же знаете о том, что в компанию вошла новгородская фирма, участники новгородские, у которых есть опыт...

- заметил Кванин.

Судя по составу учредителей, фирма «МЦЕ Инвест Рус» - это скорее новгородский инвестор с чешским «дизайном». Доля чешкой компании в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус» составляет 47%, еще 2% - это доля Владимира Кванина. Весомее других доля третьего учредителя Георгия Иванова - 51%. Предприниматель из Великого Новгорода Георгий Иванов фактически и является владельцем контрольного пакета компании. Он же является учредителем еще двух предприятий, зарегистрированных в Великом Новгороде.

Из Великого Новгорода приехал в Карелию и нынешний директор ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников. До этого он трудился в должности директора ООО «Экосити», которое является региональным оператором по обращению с ТКО в Новгородской области.

Очевидно, что «МЦЕ Инвест Рус» - это скорее новгородский, чем чешский инвестор, а приход специалистов из Великого Новгорода в Карелию был тщательно подготовлен. И явно не обошлось без административного ресурса. Если отвлечься от того, что компания «МЦЕ Инвест Рус» по какой-то, пока не совсем понятной, причине получила в Карелии «зеленый счет», самое время задуматься, что в итоге получит Карелия.

Перспективы реализации концессионного соглашения по строительству полигона и сортировочного комплекса у некоторых специалистов вызывает серьезные сомнения. Уже сейчас, и это не скрывает Кванин, возникли трудности с выделение земельного участка под будущий полигон. Но больше смущает сумма инвестиций в 1,5 миллиарда рублей, которая, по оценке экспертов, является недостаточной для строительства заявленных в концессионном соглашении объектов.

Владимир Кванин рассказал, что основной доход компания, которая занимается мусором, получает не от вывоза ТКО, а от его размещения.

- Без этого полигона мы рискуем обанкротиться,

- заметил Кванин.

Новый полигон компания намерена построить к 2024 году. Если этого сделать не удастся, то региональный оператор столкнется с колоссальными проблемами.

Сложности, уже для граждан, могут возникнуть и в другой плоскости. Например, никто не гарантирует, что в ближайшее время плата за вывоз мусора не поднимется. Жителей республики всячески утешают, что тариф не изменится. Секрет в том, что тариф менять и не нужно. Стоит лишь изменить норму накопления ТКО в сторону повышения, и плата граждан за вывоз мусора подскочит, как на дрожжах. Дело в том, что плата граждан состоит из тарифа, умноженного на норму накопления. Чем выше норма накопления, тем больше придется платить за услуги по обращению ТКО. Кванин заметил, что на свалку в районе Орзеги вывозится отходов примерно на 50% больше, чем это предусмотрено нормативами.

В настоящий момент в Карелии завершается разработка новых нормативов. В первой половине 2021 года должны стать известны итоги этой работы. Если правительство пойдет на повышение нормативов, то для граждан повысится плата за вывоз мусора, а ООО «Автоспецтранс», годовой оборот которого приближается к миллиарду рублей, автоматически получит дополнительные финансовые поступления.

Не секрет, что региональным оператором недовольны многие компании, которые занимаются вывозом мусора и вынуждены были заключить договор с ООО «Автоспецтранс». Список претензий довольно длинный. Очень долго - до двух месяцев - подрядчики не получают деньги за выполненные работы, в договорах указаны заниженные объемы ТКО. Ставки, по которым приходится работать, тоже низкие. Но с этим ничего сделать нельзя, так как именно региональный оператор получает деньги с граждан и юрлиц, а затем часть их передает подрядным организациям, с которыми заключил договоры.

Если верить сотруднику сортавальского ООО «Спецтранс», который дал интервью на условиях анонимности, региональный оператор «задушил в цене» многие предприятия, которые работают в районах. Было обещано, что позднее плату за сбор и транспортирование отходов повысят, заключив допсоглашения. Но этого не произошло. По словам моего собеседника, ООО «Спецтранс» собирает в два раза больше отходов, чем это зафиксировано в договоре.

В Сортавальском районе с граждан и организаций за обращение ТКО собирают 5 миллионов рублей в месяц, а до подрядной организации доходит только 2,3 миллиона рублей. Причем оплата часто приходит с опозданием в два месяца.

Заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев подтвердил, что у муниципального предприятия «Автоспецтранс» (не путать с региональным оператором) тоже возникали проблемы и с принятием объемов работ, и с перечислением денег за предоставленные услуги. Правда, он отметил, что с приходом Мошникова ситуацию удалось несколько нормализовать.

- На данный момент ситуация стала несколько лучше, чем она была в последнее время,

- сказал Бекелев.

По его словам, региональный оператор часто пользовался тем, что просто придирался к составлению документов, отправлял их на доработку и таким образом тянул время с оплатой работ.

- Муниципальное предприятие еле-еле выживало. Но с приходом Мошникова стало несколько проще,

- отметил Андрей Бекелев.

По условиям контракта, муниципальному предприятию оплачивают в месяц вывоз примерно 30 тысяч тонн мусора, хотя реально вывозится 45 тысяч тонн.

Очевидно, что «правила игры» на рынке диктует региональный оператор. Остальным приходится либо подчиниться, либо переключиться на другой бизнес. Вообще-то эта бизнес-схема имеет больше основанй называться "выкручиванием рук". В 2022 году договоры с подрядными организациями будут перезаключаться. Региональный оператор в настоящее время планирует приобретение новой техники. В компании не скрывают, что часть работ региональный оператор сможет выполнять за счет собственных ресурсов. Другими словами, некоторые карельские компании могут полностью или частично лишиться работы. Это еще одна проблема, с которой могут столкнуться не только недобросовестные подрядчики.

Конечно, хотелось бы верить в лучшее. В то, что инвестор, которому практически за бесценок досталась компания с немалыми финансовыми потоками, которые в ближайшее время могут существенно возрасти, наведет порядок на рынке твердых бытовых отходов, построит новый полигон, создаст сортировочный комплекс и хотя бы вспомнит, что давно пора переходить к раздельному сбору мусора. Но слишком многое лично меня смущает. Когда власть активно двигает конкретную коммерческую структуру, которая ничем себя до этого не проявила, то возникают опасения, что бурные денежные потоки выберут не то русло.

В памяти невольно возникает параллель с ООО «Ремстройкомплект», директор которой утверждал, что правительство навязало ему дорожные компании республики. Питерская компания тогда «сняла сливки», загнав карельские предприятия в финансовую яму, из которой многие просто не выбрались. Очень бы не хотелось, чтобы подобная схема развернулась на ниве мусорной реформы. И лично у меня нет уверенности, что Карелия от этого защищена.