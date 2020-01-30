Суд рассмотрел дело о скандальной премии в 26 миллионов рублей

29 января 2020 года судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин вынес решение по делу, связанному с выплатой бывшему директору ЛПХ «Кареллеспром» Павлу Дегтяреву баснословной по меркам Карелии премии в 26 миллионов рублей. Иск подал сам Дегтярев, которому не понравилась статья о себе.

В июле 2019 года в интернет-издании «Вести Карелия» появилась статья Светланы Лысенко «Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что директор «Кареллеспрома» получил 26 млн рублей премии?». В статье не только сообщалось о решении собрания акционеров холдинга выплатить Павлу Дегтяреву по итогам 2018 года премию в 26 миллионов рублей, но и, со ссылкой на мнение экспертов, высказывались сомнения в справедливости столь щедрого вознаграждения. Павел Дегтярев посчитал, что журналист его опорочил, и подал иск в суд о защите чести и достоинства. В качестве компенсации морального вреда он хотел получить с журналиста и интернет-издания 1 миллион рублей.

Сам факт получения 26 миллионов рублей Дегтярев не опровергал. Эти деньги он действительно получил на вполне законных основаниях. Карельское правительство, которое на тот момент владело контрольным пакетом акций "Кареллеспрома", настояло на выплате годовой премии. Другой крупный акционер холдинга Segezha Croup, сообщалось в СМИ, был против этого широкого жеста, но решение принималось простым большинством. Павла Дегтярева задели ссылки на экспертов, по мнению которых, премия была выплачена ему незаслужено. Именно это он пытался оспорить в суде.

Судебное разбирательство длилось не один месяц. По настоянию истца, была назначена лингвистическая экспертиза текста, которую провела учитель русского языка и литературы нововилговской школы Светлана Мачульская. Допрос эксперта стал одним из самых интересных моментов этого судебного разбирательства.

Светлана Мачульская пыталась представить дело так, что приведенные в статье ссылки на позицию экспертов являются сообщениями о фактах, а не частным мнением специалистов. Она пыталась доказать, что оценки специалистов, если их часто упоминать и располагать в определенной части текста, в какой-то, известный только данному эксперту, момент превращаются в факты. Елена Пальцева, защищающая интернет-издание, неоднократно пыталась выяснить: на основании какой методики эксперт строит подобные умозаключения? Но вразумительно ответа добиться не смога. Мачульская лишь упоминала монографии различных авторов, где об этом, по ее словам, говорится.

По логике эксперта получалось, что если в тексте выражение «по мнению экспертов» повторялось, к примеру, 8 раз, то сказанное экспертами превращалось в факт, а, если только два раза, то оставалось предположением. Светлана Мачульская настаивала, что если журналист решил сослаться на мнение специалистов, то уже в начале текста он обязан предупредить об этом читателей.

- Я правильно поняла, что смысловую нагрузку этих фраз «считают специалисты» вы увязываете с частотой их использования в тексте и с местом их нахождения в тексте?

– уточнила Пальцева.

- Совершенно верно, - согласилась Мачульская.

Дальше пошли сплошные «перлы». Присутствующие на судебном заседании журналисты тихо выпадали в осадок, слушая о том, как нужно правильно строить тексты. Выходило, что всем нужно срочно написать заявления об увольнении, так как найти журналиста, соответствующего высоким стандартам привлеченного к суду эксперта, не представлялось возможным. Более того, в международной журналистике подобные требования обычно порицаются, так как оцениваются как навязывание читателям своего мнения.

Заголовок статьи «Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что директор «Кареллеспрома» получил 26 млн рублей премии?», по мнению Мачульской, указывает на то, что Дегтярев «является тем человеком, который наносит ущерб этой организации в размере 26 млн рублей». Понятно, что с такими смелыми выводами эксперта ответчик не был согласен.

- Почему вы считаете, что законное назначение премии… является незаконным обогащением Дегтярева? – недоумевала Пальцева.

- При анализе заголовка учитывается то содержание, которое вложено в статью. На основании этого делаются выводы, - не внесла ясности эксперт.

Она дополнила, что выражение «ложка дегтя в бочке меда» означает «незначительное добавление, которое портит большое и хорошее».

- По-другому можно сказать, что наносится ущерб организации, - настаивала Мачульская.

Статью Лысенко она квалифицировала как новостной материал.

- Этот журналистский материал размещен в разделе «новости» и в рубрике «актуальные новости». В разделе «новости» не может быть материала без вывода. Это общее требование, которое предъявляется к журналистским материалам,

- блистала эксперт.

После столь оригинальных суждений, судья заинтересовался образованием эксперта. Светлана Мачульская рассказала, что является кандидатом филологических наук, доцентом, членом гильдии лингвистов-экспертов.

- Опыта работы в журналистике нет, но опыт подготовки журналистов есть,

- добавила она.

Казалось, что даже судья Павел Малыгин находился в легком недоумении. Он даже поинтересовался, чем предусмотрено, что в новостном материале обязательно должны содержаться выводы журналиста.

- Я вспоминаю новости телевизионные… Когда просто говорят: в Петрозаводске глава республики встретился с президентом Российской Федерации – точка. Какой вывод должен быть?

– поинтересовался судья.

- Новости могут быть представлены в разной стилистике, то есть новости могут быть представлены как констатация факта. Новости могут быть представлены как мнение журналиста. Его субъективное мнение. В каких-то отдельных изданиях. Мы же сейчас не о центральных изданиях говорим. Новости могут быть представлены в аналитической форме, - ответила эксперт.

Добавим, что за проведенную экспертизу Павлу Дегтяреву пришлось заплатить 60,9 тысячи рублей.

Его адвокат Михаил Ямчицкий пытался объяснить, почему истец запросил в качестве компенсации именно миллион:

- Я не Дегтярев, я не могу в полной мере от своего имени пояснить, сколь глубоки его нравственные страдания… Он пояснил, что в данном случае сумма принципиального значения не имеет, - сказал Ямчицкий.

По его словам, когда готовился иск, Дегтярев думал: что запросить в качестве компенсации – символический рубль или миллион? По словам защитника, истец пришел к выводу, что сумма в миллион «нужна для того, чтобы услышали и прониклись ответчики пониманием того, что так поступать не надо». В общем, чтобы другим неповадно было заниматься критикой.

- Тем более, что, выступая в судебном заседании, Дегтярев говорил о том, что эта сумма ни в коей мере не является способом обогатиться для него,

- заметил Ямчицкий.

С этим даже спорить бессмысленно. Конечно, после премии в 26 миллионов рублей получение 1 миллиона рублей не может считаться серьезным способом обогащения. Кстати, защитник заметил, что Дягтярев готов отдать то, что ему присудят, на благотворительные цели.

О благородстве Дягтерева в конце 2019 года упоминал глава РК Артур Парфенчиков, который утверждал, что львиную часть премии тот отдал на благотворительность. Так случилось, что после этого заявления я случайно встретилась с Павлом Дегтяревым и поинтересовалась, на какие конкретно благотворительные цели он пустил премиальные.

- Без комментариев, - ответил бывший руководитель "Кареллеспрома".

Елена Пальцева критично оценила экспертное заключение Светланы Мачульской. Она уверена, что Лысенко не нарушила на закон, ни принципы журналистской этики.

- Выплата премии в 26 миллионов рублей за полтора года работы Дегтярева в этой должности - как она воспринимается в глазах жителей Карелии? Конечно, критически. Большая часть читателей за всю жизнь не зарабатывают эти 26 миллионов, которые Дегтярев получил за полтора года работы… Журналист лишь был источником передачи экспертного мнения читателям, - сказала Елена Пальцева.

Судья Павел Малыгин отказал в иске Дегтяреву. Впрочем, у истца еще есть возможность обжаловать это решение... Дабы «услышали и прониклись».

Антонина Кябелева