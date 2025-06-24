Хотели как проще, получилось как всегда

Текст, фото: Антонина Кябелева

Какие сложности возникают у граждан при получении налоговых вычетов по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и как этого избежать? Именно этот вопрос стал центральным во время заседания Общественного совета карельского управления ФНС России.

Для тех, кто был обязан подать декларацию за 2024 год, декларационная компания завершилась 30 апреля 2025 года. Но налогоплательщики, желающие получить налоговые вычеты, имеют право сделать это в течение трех лет.

По предварительным данным, за пять месяцев 2025 года поступило 64 тысячи деклараций, из которых 3 тысячи — это декларации, где начислен налог, подлежащий уплате. Львиная доля деклараций - более 40 тысяч - связана с возвратом налога.

По словам заместителя начальника отдела камерального контроля НДФЛ карельского управления ФНС Юлии Чугайновой, 70% всех деклараций поступило от граждан, желающих получить налоговый вычет.

«Заметно, что выросло желание налогоплательщиков получить налоговый вычет»,

- отметила она.

Лидируют декларации, связанные с вычетами за обучение. Таких деклараций поступило 6 тысяч на общую сумму расходов 338 миллионов рублей. Затем следуют декларации (более 3 тысяч) по налоговым вычетам за лечение, в том числе за приобретение лекарственных препаратов. Еще 570 человек подали декларации, чтобы частично компенсировать расходы на занятия спортом и фитнесом.

С 1 января 2025 года можно воспользоваться упрощенным порядком получения налоговых вычетов не только для компенсации расходов по приобретению недвижимости и уплате процентов по ипотеке, что действует уже несколько лет. Теперь упрощенный порядок распространяется на все социальные налоговые вычеты.

Как объяснила Чугайнова, были утверждены единые формы справок по всем социальным выплатам. С 2024 года налоговые вычеты можно получить только на основании таких справок, которые выдает организация, предоставившая услугу. Они могут выдаваться в бумажном виде гражданину или в электронном виде напрямую направляться в налоговые органы.

Для того чтобы воспользоваться упрощенным порядком, налогоплательщик в письменном виде обращается в организацию, которая предоставила те или иные услуги, с просьбой напрямую через систему электронного документооборота направить в налоговые органы информацию о стоимости предоставленной услуги и гражданине, его получившем. А дальше все предельно просто. Налогоплательщику не нужно заполнять никаких деклараций. Он в своем личном кабинете получает от налоговых органов уже предзаполненное заявление, которое просто необходимо утвердить, нажав на соответствующее окошечко на экране компьютера или смартфона. Фактически всю работу за налогоплательщика выполняет организация, где он получил услугу, и налоговые органы, формирующее заявление на получение вычета.

Удобно? Не то слово. Но на практике не так все просто. Юлия Чугайнова сказала, что в теории процесс получения вычетов должен был бы упроститься, но на деле возникли дополнительные проблемы.

По ее словам, в этом году налоговые органы в Карелии столкнулись с тем, что поставщики услуг не всегда оформляют справки в установленной форме. Случается, что сведения на бумажном носителе, которые получил гражданин, расходятся с информацией, поступившей в управление ФНС в электронном виде. Бывает, что организация предоставляет справки по каждой предоставленной услуге, хотя необходимо сформировать единый документ с нарастающим итогом по всем услугам, которые получил гражданин в течение года. Но самая большая проблема заключается в том, что формировать справки в электронном виде многие поставщики услуг желанием не горят.

За пять месяцев 2025 года поступило около 5 тысяч заявлений о предоставлении имущественных налоговых вычетов в упрощенном порядке. По социальным вычетам таких заявлений поступило всего 1370.

Юлия Чугайнова привела пример: в Карелии 119 организаций и предпринимателей оказывают медицинские услуги, из которых только 18 оформляют справки в электронном виде. По ее оценке, в этой ситуации страдают налогоплательщики, которые, получая справки на бумажном носителе, вынуждены самостоятельно заполнять декларации, а потом ждать, пока эти сведения проверят. На проверку справки, поступившей в электронном виде, заметила Чугайнова, у налоговых органов уходит всего два дня.

Со своей стороны, поставщики услуг объясняют свое нежелание переходить на электронный документооборот дополнительными затратами, которые они не хотят нести. Юлия Чугайнова отметила, что это право налогоплательщика: запросить справку на бумажном носителе или в электронном виде. Одновременно поставщик услуг может легко отказать гражданину в электронной справке, просто сообщив, что он подобной деятельности не ведет. В карельском управлении ФНС пытаются убедить поставщиков услуг активнее переходить на предоставлении справок в электронном виде. Но, по мнению Чугайновой, гражданам тоже следует быть более настойчивыми, так как это в их интересах.

Небольшой пример: медицинская организация, которая подключена к электронному документообороту, предоставила в 2025 году 547 справок об оказанных услугах, из которых только 132 справки были поданы в электронном виде.

Сами налогоплательщики порой настаивают на получении справки в бумажном виде. Это связано не только с привычкой. Предположим, гражданин получал услуги в разных организациях, но некоторые с электронными справками не работают. В этом случае ему проще собрать все справки в бумажном виде, чтобы не запутаться, и самостоятельно заполнить декларацию. Хотя, отмечают специалисты налоговых органов, вбивание информации в многочисленные поля налоговой декларации требует внимания и определенных усилий, что часто нервирует граждан. Всего этого сейчас можно избежать.

Любые нововведения, как правило, начинаются со сложностей. В карельском управлении ФНС уверены, что массовое внедрение упрощенного порядка предоставления налоговых вычетов максимально облегчит жизнь граждан, особенно если они получили медицинские или образовательные услуги вдали от дома, и за справкой им нужно ехать в другой город. Но то, насколько быстро мы сможем почувствовать преимущества нововведения, зависит и от поставщиков услуг, и от самих граждан, многие из которых еще не успели оценить плюсы упрощенного порядка. © «Петрозаводск говорит»