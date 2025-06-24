Завод рыбных кормов открыли при поддержке правительства Карелии

Сегодня 24 июня в Березовке Кондопожского района компания «Аква Фид» открыла завод по производству кормов для рыб ценных пород. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в России, способное производить до 50 тысяч тонн продукции ежегодно. Это позволит практически полностью обеспечить рыбными кормами все рыбоводческие хозяйства Карелии.

Старт работе предприятия дал глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с создателем Николаем Федоренко и продолжательницей его дела, дочерью – гендиректором компании Анастасией Федоренко.

«Сегодня мы открыли суперсовременный завод по производству рыбных кормов. Это важный шаг к созданию полного самостоятельного цикла производства аквакультуры в Карелии. Здесь будут изготавливать качественный конкурентный продукт – биологически безопасный и полезный, как для выращиваемой рыбы, так и для ее потребителя, – отметил Артур Парфенчиков. – Благодаря таким проектам продолжит развиваться аквакультура России. Это наш очередной ответ санкциям и экономическому давлению – объединяя усилия мы создаем отечественное производство замкнутого цикла в различных отраслях».

На церемонии открытия завода Артур Парфенчиков наградил Почетными знаками главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия» работников предприятия, благодаря которым удалось запустить новое современное импортозамещающее производство. Сотрудников отметили за высокий профессионализм и заслуги в развитии агропромышленного комплекса республики.

На заводе в Березовке будут работать около 100 квалифицированных специалистов. Поступления в местный бюджет значительно возрастут. В создание предприятия вложено почти 1,8 млрд рублей инвестиций.

В реализации проекта помогло правительство Карелии, оказавшее меры государственной поддержки. В августе 2023 года предприятие получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога», что означает налоговые и другие льготы для бизнеса.