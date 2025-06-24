Соцфонд разъяснил порядок пользования набором социальных услуг

Более 27 тысяч жителей Карелии, имеющих право на федеральные льготы, получают набор социальных услуг в натуральной форме.

Ежемесячную денежную выплату, в состав которой входит набор социальных услуг, устанавливает Отделение Социального фонда по Республике Карелия.

Набор социальных услуг (НСУ) может предоставляться в натуральном виде либо в денежном эквиваленте. В Карелии более 27 тысяч граждан выбрали набор соцуслуг в натуральном выражении. Получение НСУ в натуральной форме включает обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецепту врача, путевками на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и в междугородном транспорте к месту лечения.

При желании гражданин может заменить все или часть услуг денежным эквивалентом. В случае замены деньгами всего набора соцуслуг его стоимость в 2025 году составляет 1728,46 рублей в месяц. Эта сумма перечисляется в составе ежемесячной денежной выплаты и ежегодно индексируется.

Отделение СФР по Республике Карелия устанавливает ежемесячную денежную выплату, а вместе с ней и набор социальных услуг, беззаявительно. Гражданам с инвалидностью НСУ изначально назначается в натуральной форме, а ветеранам боевых действий и гражданам, пострадавшим от радиации — в денежном эквиваленте. Впоследствии граждане могут изменить форму получения соцуслуг. Это можно сделать, обратившись в Отделение Соцфонда по Республике Карелия с заявлением в срок до 1 октября. Заявление начнет действовать с 1 января следующего года.

Напомним, право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг имеют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации, люди с инвалидностью любой группы и дети-инвалиды, бывшие узники фашизма, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». © "Петрозаводск говорит"