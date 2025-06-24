В карельском селе обсудили вопрос строительства нового Дома культуры

В Ведлозерском доме культуры состоялась встреча местного населения и представителей районной власти, посвященная вопросам строительства нового Дома культуры в селе. Ведлозерцы обсудили острый вопрос с главой Администрации Пряжинского района Дмитрием Буевичем и главой Администрации Ведлозерского сельского поселения Александром Чугаем.

Напомним, что чиновники разных уровней обещают четверть века построить новый Дом культуры в старинном селе.

«Всё то, что обсуждалось и планировалось ранее, Буевич Д.А. назвал "пустыми словами", поскольку на сегодняшний день на кадастровом учете всё еще нет места для нового здания. Почему так получилось, песнь долгая - виновато само Ведлозерское поселение в составе главы, депутатов и самого населения. Хотя местное население в этом вопросе было активно, вопрос о необходимости нового ДК стоял постоянно и подкреплен 386 подписями еще в 2018 году. Те места в центре, которые предлагает население (например, место сгоревшей столовой, место дома "Титаник" на Советской, место около базара, напротив остановки), не подходят. То назначение земли не соответствует, то соток не хватает, то кварталы разные. Чтобы назначение соответствовало, нужно вносить изменения в генплан поселения - а это очень дорого», - рассказывает о встрече сообщество «Ведлозеро – деревня мирового масштаба».

Представители власти считают, что им все же удалось провести конструктивный разговор и сделать по-настоящему значимый шаг вперед. В ходе диалога собравшимся удалось достичь принципиального соглашения и выбрать земельный участок для будущего Дома культуры.

«Это территория бывшего футбольного поля, которая, по общему мнению, является наиболее подходящей по расположению и доступности. Теперь первоочередная и важнейшая задача – юридическое оформление этого участка. Со своей стороны, Администрация Пряжинского национального муниципального района оперативно выделила необходимые средства для проведения всех требуемых кадастровых работ. Мы предприняли все зависящие от Администрации района меры, чтобы сдвинуть этот многолетний вопрос с мертвой точки и создать прочный фундамент для дальнейшей реализации проекта»,

- оповестила народ через соцсети Администрация Пряжинского района.

Футбольное поле в Ведлозере

Людей тем временем попросили еще немного подождать и запастись терпением. Работы идут. Глава Ведлозерского поселения должен проинформировать население по результатам кадастровой работы. Сроки строительства нового здания не оговариваются.

« Думается, что это может либо затянуться, либо протолкнуться быстро. Ведь и такое бывает в нашей жизни...», - предположили ведлозерцы с надеждой. © «Петрозаводск говорит»