В ПетрГУ откроется новое направление

Институт биологии, экологии и агротехнологий совместно с Институтом экономики и права будут реализовывать новую образовательную программу бакалавриата: "Товароведение" по профилю "Товарная экспертиза и оценочная деятельность". Обучаться на ней можно будет как очно, так и заочно, сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Студенты будут изучать компетенции, связанные с экспертизой, идентификацией и оценкой качества продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Также преподаватели расскажут об основах торгово-управленческой деятельности коммерческих предприятий.

Выпускники смогут применять методы экспертизы, определять рыночную стоимость товаров при закупках, таможенном оформлении и контроле. Навыки также могут пригодиться в правоохранительной сфере: при экспертизе по делам об административных и уголовных правонарушениях, в оперативно-розыскной деятельности. © «Петрозаводск говорит»