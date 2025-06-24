24 июня 2025, 17:41
Общество

Привычка заправлять кровать с утра может спасти психику

Такая утренняя привычка положительно влияет на человека
Фото: freepik // pvproductions

Врач поделилась: утренняя привычка заправлять кровать помогает справиться со стрессом и сосредотачиваться на сложных задачах. Об этом сообщила "Lenta.ru".

Утренний ритуал улучшает самоконтроль и обеспечивает эмоциональную устойчивость в течение дня. Врач отметила: заправлять кровать полезно пожилым людям, так как это действие поддерживает когнитивные функции и ясность мышления. 

Привычки помогают держать нервную систему и психику в рамках. Они делают жизнь более упорядоченной, снижают тревогу. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
психика
нервы
врач
привычка
утренняя привычка