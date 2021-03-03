Уборка дворовых территорий – ответственность управляющих организаций

- В силу жилищного законодательства ответственными за уборку придомовых территорий являются управляющие организации: либо управляющие компании, либо ТСЖ, либо ТСН - в зависимости от того, какой способ управления жильцы выбрали в каждом конкретном случае.

Поэтому при наличии каких-то замечаний, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Кроме того, можно дублировать обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Петрозаводска по телефону 051.

Если это не привело к желаемым результатам, можно обращаться в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Тогда в случае наличия оснований будет проведена проверка, и уже действиям управляющей организации будет дана правовая оценка, вплоть до привлечения к серьезной административной ответственности.

В общем и целом, управляющие организации понимают, что если они плохо обслуживают дом, то жильцам ничего не запрещает провести внеочередное собрание и сменить управляющую организацию на ту, которая должным образом, к примеру, на соседней территории исполняет свои обязанности. Поэтому, как правило, управляющие организации реагируют на замечания жильцов. Специалисты администрации также проводят соответствующие проверки, направляют акты для устранения в адрес уполномоченных организаций, - сказал Андрей Бекелев. (Видео)