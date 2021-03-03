Изменено антиковидное распоряжение главы Карелии по части соцвыплат

Внесены изменения в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года, которое касается ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Изменения регламентируют предоставление социальных выплат малоимущим гражданам и семьям с детьми, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, до 1 апреля продлевается выплата в беззаявительном порядке пособия в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Право на такую поддержку имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух величин прожиточного минимума за второй квартал 2020 года на душу населения. Пособие выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2020 года.

Также в беззаявительном порядке до 1 апреля осуществляется назначение пособия на ребенка из семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на дату подачи заявления, и социального пособия отдельным категориям малоимущих граждан.

Указанные выплаты назначаются в беззаявительном порядке на период, определенный действующим законодательством. Фото finance-sovetnik.ru