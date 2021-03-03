Специалисты проверили содержание дорог в Калевальском районе

Специалисты Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели рейд в Калевальском районе, сообщает страница «Госкомитет-Рк По-Строительному-Жилищному-И-Дор».

В ходе проверки обследована дорога «Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша». На трассе выявлены нарушения требований к безопасности автодорог при их ремонте и содержании.

Не производится очистка проезжей части на мостовых сооружениях вдоль мостовых ограждений от снега, в результате чего в данных местах заужена проезжая часть.

На двух мостах в процессе механизированной очистки проезжей части, давлением снега повреждены деревянные ограждения, что затрудняет движение транспортных средств и создает опасность для проезжающих.

По результатам рейда в управление автомобильных дорог Республики Карелия направлены акты проверок, фототаблицы и письма с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

Фото со страницы «Госкомитет-Рк По-Строительному-Жилищному-И-Дор»