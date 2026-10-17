На Онежском озере прошёл рейд по безопасности на воде

Спасатели проверили два рыболовных катера и напомнили владельцам о правилах эксплуатации

Фото: Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

На Онежском озере состоялся межведомственный профилактический рейд, сообщает Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В мероприятии приняли участие также спасатели Петрозаводского отряда, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

В рамках рейда проверены два рыболовных катера, нарушений не выявлено. С владельцами плавсредств проведены разъяснительные беседы: им напомнили о необходимости использовать спасательные жилеты, следить за прогнозом погоды, проверять исправность оборудования перед выходом на воду и соблюдать навигационные правила. Особое внимание уделили безопасной эксплуатации катеров при ведении рыболовной деятельности, поскольку именно в таких ситуациях возникают риски из-за недооценки погодных условий или пренебрежения мерами безопасности.

Регулярные рейды позволяют своевременно выявлять риски и формировать культуру безопасного поведения на воде среди жителей и гостей региона.